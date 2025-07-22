Çukurca’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyü yolunda, 22 Temmuz 2025 günü öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz tespit edilemeyen iki hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çukurca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın çıkış nedeni henüz belirlenemezken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki trafik akışı kısa süreliğine aksamış, ancak ekiplerin çalışmasıyla normale döndü.

Kaynak: İHA