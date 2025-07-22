Adapazarı’nda Orman Yangını Kontrol Altında, Geyve’de Müdahale Sürüyor

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Geyve’deki yangına ise müdahale sürüyor.

Adapazarı’nda Orman Yangını Kontrol Altında, Geyve’de Müdahale Sürüyor
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Kömürlük Mahallesi yakınlarında, Kuzey Marmara Otoyolu gişeleri çıkışındaki ormanlık alanda, 22 Temmuz 2025 günü saat 14:00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan helikopter, karadan ise arazözlerle hızla müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, yerleşim yerleri de tehdit altında kalmadı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Sakarya’nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz 2025’te başlayan ve Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ise sürüyor. Türkiye Ormancılar Derneği’ne göre 7 bin hektarlık alanı küle çeviren Geyve yangınına 871 personel, 6 uçak, 12 helikopter ve 195 kara aracıyla müdahale ediliyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Geyve yangınının AKP’nin ormancılık politikaları ve iklim kriziyle mücadeledeki yetersizlikten kaynaklandığını öne sürmüştü. Adapazarı’ndaki yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, Geyve yangınıyla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alınmış, 2’si adli kontrolle, 1’i ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: İHA

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