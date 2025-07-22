Hatay'da Trafik Kavgasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında çıkan kavgada 3 çocuk babası Alkan Ergin hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan Yeşilköy mahallesi sakinleri, “Bu cinayet tesadüf değil ve halkta bıkkınlık yaratacak düzeye ulaşan trafik magandalığının bir sonucudur" dedi.

Hatay'da Trafik Kavgasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Hatay’ın Samandağ ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 40 yaşındaki 3 çocuk babası Alkan Ergin hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kavgayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ergin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, 3 yaralı ise hastaneye götürüldü.

'YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYOPRUZ'

Olayla ilgili açıklama yapan mahalle sakinleri, bu cinayetin tesadüf olmadığını, halkta bıkkınlık yaratacak kadar trafik magandalığının sonucu olduğunu belirtti.

Bir mahalle sakini, "Şantiye alanına dönen şehrimizde inşaat şirketleri araçları tehlike saçmaktadır. Herhangi bir denetim söz konusu değildir. Bu cinayete karışan kişilerin de şirket çalışanları olduğu bilgisi olduğu elimize ulaşmıştır. Alın teriyle çalışarak geçimini sağlamak için şehrimize gelen emekçileri tenzih ediyoruz, fakat park, plaj gibi kamusal alanlarda şirket elemanlarının karıştığı şiddet ve taciz olayları çok sık yaşanır hale geldi. Bu konuyla ilgili öncelikle halkımızın duyarlılığa daha sonra yetkilileri göreve davet ediyoruz. Faillerin derhal bulunup cezalandırılmasını istiyoruz. Bundan sonra karşılaşacağımız bu gibi durumlara tepkisiz kalmayacağımızı da beyan ediyoruz. Aile üyeleri ve mahalle halkınca belirlenecek saatte tüm halkımızı bu meseleyi sahiplenmek adına Yeşilköy mezarlığına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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