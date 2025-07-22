Iğdır’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir dizi operasyon düzenledi. Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçundan 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, operasyonların detaylarına ilişkin bilgi vermezken, ele geçirilen uyuşturucu miktarı ve türü hakkında açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA