Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
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Kayseri'de Y.G'nin (18) kullandığı 38 BU 263 plakalı otomobil, Seher Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Ö'ye (74) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hasan Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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