Bursa’da Esnafa Terör Estiren Silahlı Suç Örgütü Çökertildi

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, esnafı tehdit ve darp yoluyla sindirerek iş yerlerine el koymaya çalışan bir silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Örgüt lideri Bülent Ç. ve 18 üyesinin yakalandığı şafak operasyonunda, 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipte, Bülent Ç. liderliğindeki suç örgütünün, esnafı korkutmak için kendi mekanlarına çağırıp kapıları kilitlediği, sopalarla darp ettiği ve bazı eğlence mekanlarına kalabalık gruplarla baskın yaparak iş yeri sahiplerini tehdit ettiği belirlendi. Örgütün, Nilüfer ilçesinde yapımı devam eden bir inşaat alanında site kameralarını kırdığı, firma çalışanlarını darp ettiği ve bazı dairelere el koyarak usulsüz sözleşmelerle satıp haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Daha önce 3 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, 19 Temmuz 2025 sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonla aralarında Bülent Ç.’nin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 24 tabanca fişeği ve 2 kesici-delici alet ele geçirildi. Şüpheliler, 22 Temmuz 2025’te geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak” suçlamalarıyla devam ediyor.