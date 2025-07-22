Niğde’de Bazı Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Niğde Valiliği; yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı yeni kararlar aldı. Alınan kararlar kapsamında, 1 Ağustos - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında bazı ormanlık bölgelere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Niğde’de Bazı Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı
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Niğde Valiliği, yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangını riskine karşı yeni önlemler aldı. Niğde Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Yardımcısı Ahmet Arık’ın başkanlığında toplanarak alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda, 1 Ağustos - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında bazı ormanlık bölgelere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

ÜRETİM KİŞİLER MUAF TUTULACAK

Yasak kapsamında, Ulukışla ilçesinde Horoz, Çiftehan, Alihoca ve Karagöl turizm bölgesi hariç olmak üzere; Maden, Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler köyleri ile Çamardı ilçesine bağlı Elekgölü ve Yelatan köyleri dahil edildi. Ancak Aladağlar Milli Parkı bu kısıtlamanın dışında tutuldu. Ormanlara giriş yasağından; orman idaresi personeli, ilgili kurumlardan izinli olarak faaliyet gösterenler ile orman içindeki tarımsal üretimle uğraşan kişiler muaf olacak.

YANGIN RİSKİ TAŞIYAN MALZEMELER KULLANILAMAYACAK

Alınan tedbirler doğrultusunda, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki devriye sayısı artırılacak, jandarma ve emniyet birimleriyle koordineli şekilde denetimler sıkılaştırılacak. Giriş çıkışların yoğun olduğu noktalarda hem kişilere hem de araçlara yönelik kontroller daha sık yapılacak. Bununla birlikte, orman çevresindeki alanlarda ve tarım arazilerinde anız, ot, dal gibi bitki kalıntılarının yakılması kesin olarak yasaklandı. Köy düğünlerinde havai fişek ve dilek balonu gibi yangın riski taşıyan malzemelerin kullanımına da izin verilmeyecek.

Emniyet ve jandarma güçleri ise özellikle kasıtlı olarak çıkarılabilecek yangınlara karşı istihbari çalışmalarını artıracak. Kurallara aykırı davrananlar hakkında Orman Kanunu, Çevre Kanunu ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatılacak.

Niğde Valiliği, vatandaşlara alınan önlemlere uyma çağrısında bulunarak, doğayı ve ormanları koruma konusunda herkesin duyarlılık göstermesini istedi.

Kaynak: İHA

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