Karaman’da Tarım Aracı Aydınlatma Direğini Devirdi, Sürücü Kaçtı

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Karaman’ın Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesi 692. Sokak’ta, 22 Temmuz 2025 günü meydana gelen kazada, kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir tarım aracı, kaldırım üzerindeki demir aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk büyük bir gürültüyle yol üzerine devrildi. Olay sırasında yolda kimsenin olmaması, olası bir facianın önüne geçti. Ancak kazaya neden olan tarım aracı, olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Elektrik dağıtım şirketine bağlı arıza ekibi, devrilen aydınlatma direğini kaldırarak alanı güvenli hale getirdi. Polis, kaçan aracı ve sürücüsünü tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA