Dolar ve Euro Yeniden Fırladı

Haftanın ikinci iş gününde döviz kuru yeniden yükselişe geçti. İstanbul serbest piyasada dolar 40,5740 liradan, euro 47,0310 liradan açılış yaptı.

Dolar ve Euro Yeniden Fırladı
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Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı son dönemde daha da artarken, döviz kuru da doğru orantılı olarak yükselmeye devam ediyor. Dün bir süre düşüş ivmeli seyreden dolar ve euro, yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı.

Dolar ve Euro Yeniden Fırladı - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

29 Temmuz 2025 Salı günü İstanbul serbest piyasada 40,5720 liradan alınan dolar, 40,5740 liradan satılıyor. 47,0290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,0310 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,5600, euronun satış fiyatı ise 47,0220 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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