Altın, Dolar, Borsa… Bu Hafta Parasını Buna Yatıran Yaşadı

Altın, Dolar, Borsa… Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu. Borsa İstanbul, haftayı yüzde 2,67’lik yükselişle kapatarak yatırımcısına en çok kazandıran araç olurken altın ve dövizde daha sınırlı yükselişler dikkat çekti. İşte haftanın öne çıkan verileri…

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Altın, Dolar, Borsa… Bu Hafta Parasını Buna Yatıran Yaşadı
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Yatırımcılar açısından hareketli geçen haftada en fazla kazandıran yatırım aracı Borsa İstanbul oldu. BIST 100 endeksi, yatırımcısına haftalık bazda yüzde 2,67 oranında kazanç sağladı. Döviz ve altın ise sınırlı yükselişlerle dikkat çekti.

BORSA İSTANBUL YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

BIST 100 endeksi, haftayı 10.642,60 puan seviyesinde tamamladı. Haftalık yükseliş yüzde 2,67 olurken, endeks hafta boyunca 10.413,24 ile 10.783,10 puan aralığında dalgalandı. Yatırımcılar, Borsa İstanbul’daki olumlu seyrin etkisiyle önemli bir kazanç elde etti.

ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE

Altın, Dolar, Borsa… Bu Hafta Parasını Buna Yatıran Yaşadı - Resim : 1

Altın cephesinde ise daha sınırlı hareketler görüldü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,07’lik artışla 4.359,77 TL’ye çıktı. Cumhuriyet altını 29.460 TL’den işlem görürken, çeyrek altın yüzde 0,08’lik artışla 7.302 TL seviyesinden haftayı kapattı.

DOLAR VE EURO YÜKSELİŞTE

Döviz kurlarında yukarı yönlü bir eğilim vardı. Dolar/TL kuru haftalık yüzde 0,43 oranında yükselerek 40,5550 TL’ye ulaştı. Euro ise yatırımcısına yüzde 0,92 oranında kazandırarak 47,5880 TL seviyesine çıktı.

FONLARDA OLUMLU HAVA DEVAM EDİYOR

Fon piyasalarında da haftalık yükseliş eğilimi sürdü. Yatırım fonları genel olarak yüzde 1,69 değer kazanırken, emeklilik fonlarındaki artış yüzde 1,73 olarak kaydedildi. En yüksek kazanç ise yüzde 2,58’lik yükselişle “Borsa Yatırım” fonlarında gerçekleşti.

Kaynak: AA

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