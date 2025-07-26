Sadece ÖTV ile Kalmadı... Bir Gecede Yüzde 222 Vergi Zammı

ÖTV oranlarında yapılan zamla birlikte zincirleme olarak KDV de artıyor. Hal böyle olunca vatandaşın cebinden çıkan vergi tavan yaptı ve vergi yükü yüzde 222 arttı.

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Sadece ÖTV ile Kalmadı... Bir Gecede Yüzde 222 Vergi Zammı
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Vatandaşın üzerindeki vergi borcu giderek artarken, sıfır otomobillerdeki özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan düzenlemeyle vatandaşın ödeyeceği katma değer vergisi (KDV) de yükseliyor. ÖTV artışından en çok etkilenen pick-up’larda zincirleme olarak KDV de artış gösterdi. ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılması zincirleme olarak ödenecek KDV’yi de artırınca vergi sistemine yönelik eleştiriler dile getirilmeye başlandı.

Nefes gazetesinden Ali Öztürk'ün haberine göre; örnek olarak, trafik tescil giderleri hariç 2 milyon 665 bin 830 lira bir pick-up’ın düzenlemeden önce 106 bin 233 TL olan ÖTV’si, artık 1 milyon 327 bin 915 TL’ye çıkacak. Bu fiyatın yanında yüzde 20 KDV de eklenecek.

Sadece ÖTV ile Kalmadı... Bir Gecede Yüzde 222 Vergi Zammı - Resim : 1

DÜZENLEMEYLE FAHİŞ ARTIŞ

KDV’si düzenleme öncesi 552 bin 413 TL olan aracın, düzenlemenin ardından yüzde 50 ÖTV’li fiyatı 3 milyon 983 bin TL’ye yükseleceği için, KDV’si de 796 bin 749 TL’ye çıkacak. Maliye’nin toplam ÖTV ve KDV tahsilatı da 658 bin 646 TL’den 2 milyon 124 bin 664 TL’ye kadar yükseliyor. Bu örneğe göre, cepten çıkacak vergi bir gecede yüzde 222 yükselmiş oluyor.

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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