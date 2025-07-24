Otomotivde Yeni Vergi Dönemi: Uzmanı Açıkladı! ÖTV Krizi Kapıda

Otomotiv sektörünü derinden etkileyecek yeni ÖTV düzenlemesi Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TBMM’de kabul edilen ve motorlu taşıtlarda vergilendirme sistemini köklü biçimde değiştiren kanunun ardından, Cumhurbaşkanı kararıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında kapsamlı artışlar yapıldı.

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Otomotivde Yeni Vergi Dönemi: Uzmanı Açıkladı! ÖTV Krizi Kapıda
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20 Temmuz’da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Cumhurbaşkanına araçların teknik özelliklerine göre farklı ÖTV oranları belirleme yetkisi tanındı. Yasalaşan düzenlemenin ardından aynı gece yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hem içten yanmalı hem de elektrikli araçların vergi oranlarında ciddi artışlar yapıldı.

Otomotivde Yeni Vergi Dönemi: Uzmanı Açıkladı! ÖTV Krizi Kapıda - Resim : 1

ELEKTRİKLİ OTODA %10’LUK ORAN TARİHE KARIŞTI

Yeni kararla birlikte, yerli üretim elektrikli araçlar da dahil olmak üzere sektördeki tüm otomobillerin vergilendirilmesinde önemli değişikliklere gidildi. Elektrikli araçlarda uygulanan en düşük ÖTV oranı yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarıldı. Bu değişiklik, TOGG başta olmak üzere birçok elektrikli aracın fiyatına doğrudan yansıdı.

OTOMOBİLDE YENİ ORAN: %220’YE KADAR


İçten yanmalı motorlu araçlarda ise vergi oranları taban seviyede yüzde 70’e yükseltilirken, en yüksek oran yüzde 220 olarak sabit kaldı. Ayrıca, pick-up tipi araçlarda uygulanan ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte araçların matrah değerleri ve motor hacimlerine göre sınıflandırmalar da yeniden belirlendi.

Otomotivde Yeni Vergi Dönemi: Uzmanı Açıkladı! ÖTV Krizi Kapıda - Resim : 2

VERGİ UZMANI OZAN BİNGÖL'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan vergi uzmanı Ozan Bingöl, kararın hem yasalaşıp hem de aynı gece yürürlüğe girmesine dikkat çekti. Bingöl, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gece resmî gazetede hem kanun yayımlandı hem de kanundan alınan yetki aynı gece kullanıldı;
-Pick-uplarda %4 olan ÖTV %50’ye yükseltildi.
-Otomobillerde en düşük ÖTV %45’ten %70’e yükseltildi. En yüksek ÖTV ise %220 olarak devam ediyor.
-Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV %10’dan %25’e yükseltildi.
-Ayrıca otomobillerde matraha göre yeni dilimler ve motor silindir hacmi belirlendi."

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Kaynak: Haber Merkezi

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