Kuzeyin Yıldızı Söndü! Michelin Yıldızına Rağmen Ünlü Restoran Battı

Gastronomi dünyasında eşsiz konumuyla dikkat çeken ve Michelin yıldızıyla onurlandırılan dünyanın en kuzeydeki restoranı Tapio, faaliyetlerine son verdi. Finlandiya’nın Kuusamo kentindeki Ruka kayak merkezinde hizmet veren restoranın bağlı bulunduğu şirket iflas başvurusunda bulundu.

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Kuzeyin Yıldızı Söndü! Michelin Yıldızına Rağmen Ünlü Restoran Battı
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Tapio’nun işletmecisi olan GSTQ North Oy adlı şirket, Haziran ayında Finlandiya’daki Oulu Bölge Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyla iflas sürecini resmen başlattı. Mahkeme, başvuruyu aynı ay içinde onaylayarak şirketin faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.

Kuzeyin Yıldızı Söndü! Michelin Yıldızına Rağmen Ünlü Restoran Battı - Resim : 1

MICHELIN YILDIZINA RAĞMEN KEPENK İNDİRDİ

2023 yılında prestijli Michelin yıldızına layık görülen Tapio, sadece 18 kişilik kapasitesi ve tüm operasyonun iki kişi tarafından yürütülmesiyle farklılaşmıştı. Restoranın sahipleri Johanna Mourujärvi ve Connor Laybourne, Mayıs ayında sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamayla geçici olarak kapandıklarını duyurmuş, gerekçe olarak da çocuklarının doğumunu göstermişlerdi. Ancak bu kapanmanın ardından iflas haberi geldi.

YALNIZCA 2 KİŞİYLE YÜRÜTÜLÜYORDU

Eşsiz doğa manzaralarıyla çevrili konumu ve mevsimsel ürünlerle şekillenen menüsüyle uluslararası gastronomi çevrelerinde adını duyuran Tapio, sade yapısına rağmen büyük bir ilgi görüyordu. Mutfağından servis hizmetine kadar tüm süreçlerin sadece iki kişiyle yürütülmesi, restoranı benzerlerinden ayıran başlıca özelliklerden biriydi.

İFLAS NEDENİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Şirketin mali durumu ve borç miktarıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Restoranın sahipleri de iflas süreci hakkında kamuoyuyla bir bilgi paylaşmadı. Bu durum, Tapio’nun kapanışının sadece kişisel bir karar mı yoksa ekonomik zorlukların sonucu mu olduğu konusunda soru işaretleri yarattı.

Kuzeyin Yıldızı Söndü! Michelin Yıldızına Rağmen Ünlü Restoran Battı - Resim : 2

GASTRONOMİDE KUZEYİN YILDIZI SÖNDÜ

Tapio'nun iflasıyla birlikte Finlandiya, Michelin Rehberi'nde yer alan “en kuzeydeki restoran” unvanını da kaybetmiş oldu. Sade yapısına rağmen yüksek standartlarda bir deneyim sunan Tapio, özellikle uluslararası gezginler ve gurme çevreleri tarafından sıkça tercih ediliyordu. Uzak konumu ve özgün konseptiyle seyahat dergilerinde ve yemek rehberlerinde geniş yer bulmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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