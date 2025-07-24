Mobil Bankacılıkta Emsal Karar: Banka, 70 Bin TL Tazminat Ödeyecek

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Bankanın karara itiraz ederek taşıdığı davada, İzmir 3. Tüketici Mahkemesi, her iki tarafın da sorumluluğunu inceledi. Mahkeme, bankanın şüpheli işlem mekanizmasını işletmeyerek dolandırıcılığa zemin hazırladığını ve bu nedenle yüzde 70 oranında kusurlu olduğunu belirtti. F.O.’nun ise dijital güvenlik ihmali nedeniyle yüzde 30 oranında sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Mahkemenin bu kararı sonrası banka, 100 bin TL'lik zararın 70 bin TL’sini tüketiciye tazminat olarak ödemekle yükümlü kılındı. Karar, mobil bankacılık güvenliği konusunda emsal teşkil etmesi açısından önem taşıyor.