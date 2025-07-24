Mobil Bankacılıkta Emsal Karar: Banka, 70 Bin TL Tazminat Ödeyecek
İzmir'de yaşanan dikkat çekici bir dolandırıcılık vakasında, mahkeme dijital güvenlik önlemleri yetersiz kalan bankayı ağır kusurlu bularak önemli bir tazminata hükmetti.
Kaynak: Haber Merkezi
Karşıyaka’da yaşayan bir vatandaşın mobil bankacılık hesabından habersizce transfer edilen 100 bin TL’nin ardından açılan davada, banka yüzde 70 oranında kusurlu sayıldı.
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Karşıyaka’da bir ATM’ye para çekmek için giden F.O., kartlarının beklenmedik şekilde blokeli olduğunu fark etti. Bankasıyla temasa geçmesiyle birlikte ortaya çıkan tablo ise endişe vericiydi. Vadeli hesabındaki 100 bin TL'nin önce vadesiz hesaba, oradan da İ.B. isimli bir kişiye aktarıldığı belirlendi.
İlgili işlemlerin kendisine ait olmadığını belirten F.O., bankadan parasının iadesini talep etti ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran vatandaş, hukuki süreci başlattı.
BİLİRKİŞİ RAPORU: BANKA GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAMIŞ
Heyetin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda önemli bulgular yer aldı. Rapora göre, dolandırıcılık işlemi sırasında internet bankacılığı şifresi sıfırlanmış ve bazı kısıtlamalar getirilmiş olmasına rağmen hesaplara bloke uygulanmamıştı. Ayrıca, bankanın ek güvenlik önlemleri olan telefonla doğrulama ya da SMS teyit sistemi gibi mekanizmaları devreye sokmadığı ortaya kondu.
MAHKEMEDEN EMSAL KARAR
Bankanın karara itiraz ederek taşıdığı davada, İzmir 3. Tüketici Mahkemesi, her iki tarafın da sorumluluğunu inceledi. Mahkeme, bankanın şüpheli işlem mekanizmasını işletmeyerek dolandırıcılığa zemin hazırladığını ve bu nedenle yüzde 70 oranında kusurlu olduğunu belirtti. F.O.’nun ise dijital güvenlik ihmali nedeniyle yüzde 30 oranında sorumluluğu olduğu vurgulandı.
Mahkemenin bu kararı sonrası banka, 100 bin TL'lik zararın 70 bin TL’sini tüketiciye tazminat olarak ödemekle yükümlü kılındı. Karar, mobil bankacılık güvenliği konusunda emsal teşkil etmesi açısından önem taşıyor.