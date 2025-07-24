Evde Elektriği En Çok Bu Cihaz Tüketiyor: Buzdolabından 6, Çamaşır Makinesinden 10 Kat Fazla Harcıyor

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Fransa Ekolojik Dönüşüm Ajansı (ADEME) ile Fransız Tüketici Derneği (UCE) tarafından hazırlanan kapsamlı rapora göre, evlerde elektrik tüketimini en çok artıran cihazların başında su ısıtıcıları geliyor. Özellikle merkezi ısıtma sisteminden bağımsız çalışan bu cihazlar, elektrik faturasının yüzde 15 ila yüzde 25'ine kadarını tek başına oluşturabiliyor.

ÇARPICI VERİLER

Ortalama 200 litrelik bir su ısıtıcısının yıllık enerji tüketimi yaklaşık 3.200 kilovatsaat olarak hesaplanıyor. Bu rakam, standart bir buzdolabının harcadığı enerjinin yaklaşık altı katına, çamaşır makinesinin ise on katına denk geliyor. Yani günlük yaşamda sıkça suçlanan büyük ev aletlerine göre su ısıtıcıları, çok daha büyük bir enerji yüküne neden oluyor.

UZMANLARDAN TASARRUF UYARISI

Uzmanlar, bu yüksek tüketimin önüne geçmek için birkaç önemli noktaya dikkat çekiyor. Su ısıtıcılarının gereksiz yere sürekli çalıştırılmaması, su sıcaklığının makul seviyelere düşürülmesi ve eski modellerin enerji tasarruflu yeni cihazlarla değiştirilmesi öneriliyor. Bu basit önlemlerle, elektrik faturasını önemli ölçüde düşürmek mümkün hale geliyor.

BEKLENMEYEN GERÇEK

Raporda öne çıkan bir diğer önemli detay ise, günlük kullanımda çok da fark edilmeyen bu cihazların, aslında sessiz sedasız enerji canavarına dönüşmesi. Dolayısıyla evde tasarruf planı yapılırken sadece büyük cihazlara değil, günlük sıcak su ihtiyacını karşılayan sistemlere de dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi