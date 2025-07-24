Yataş Markalı Oda Kokusu Piyasadan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Yataş markasına ait bir oda kokusunun mevzuata aykırı ambalajlama ve etiketleme nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ürün, kullanıcı sağlığını riske atabileceği gerekçesiyle “güvensiz ürün” kategorisine alındı.

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Yataş Markalı Oda Kokusu Piyasadan Toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında, tüketici güvenliğini tehlikeye atabilecek ürünlere yönelik kontroller sürüyor. Bu çerçevede Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son açıklamada, tanınmış mobilya markası Yataş’ın bir oda kokusunun güvenlik kriterlerini karşılamadığı duyuruldu.

Yataş Markalı Oda Kokusu Piyasadan Toplatılıyor - Resim : 1

AMBALAJ VE ETİKETLEMEDE USULSÜZLÜK

Yetkililer, üründe yapılan teknik incelemelerde ambalajlama ve etiketleme işlemlerinde yasal düzenlemelere aykırılıklar tespit etti. Söz konusu usulsüzlüklerin, tüketici sağlığını olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğu belirtilerek, ürünün piyasaya arzının derhal durdurulmasına ve satışa sunulanların toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık yetkilileri, tüketicilere sağlıklı ve güvenli ürün sunulmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak, benzer ihlallerin tespit edilmesi halinde yaptırımların süreceğini vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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