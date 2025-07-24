Avrupa Merkez Bankası'ndan 8 Ay Sonra Bir İlk

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini sabit tuttarak, 8 ay sonra bir ilke imza attı. Banka, 8 aydır düzenli olarak faiz indirimi kararı veriyordu.

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Avrupa Merkez Bankası'ndan 8 Ay Sonra Bir İlk
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı. ECB, piyasa beklentileriyle paralel şekilde karar vererek, faizi yüzde 2’de sabit tuttu.

Beklentiler, ECB’nin temmuzdaki toplantıda faiz indirimlerine ara verileceği yönündeydi. Banka, faizi yüzde 2’de sabit tutarak, 8 ay sonra faiz indirime ara vermiş oldu.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: AA

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