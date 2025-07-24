Milyonlarca Araç Sahibi İçin Yeni Dönem: Artık Plakalar Böyle Olacak

KKTC'de yıllardır kullanılan iki harfli taşıt plaka sistemi sona erdi. Artan araç sayısı nedeniyle kombinasyonların yetersiz kalması üzerine "AA 001 A" formatında üç harfli yeni plaka düzenine geçildi.

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Milyonlarca Araç Sahibi İçin Yeni Dönem: Artık Plakalar Böyle Olacak
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) taşıt plakalarında köklü bir değişikliğe gidildi. Trafikteki araç sayısının hızla artması nedeniyle yıllardır kullanılan iki harfli plaka sistemi sona erdirilerek, üç harfli yeni bir formata geçildi. Yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, artık araç plakaları "AA 001 A" formatında verilecek. Başlangıçta yeni sistemin “AAA 001” şeklinde uygulanması planlandı. Ancak bu formatın Güney Kıbrıs’taki plakalarla karışıklığa neden olabileceği gerekçesiyle revize edilerek, harflerin biri numaraların sonuna taşındı ve “AA 001 A” düzeni benimsendi.

PLAKA SERİLERİ TÜKENME NOKTASINA GELDİ

Mevcut sistemde “ZS” serisi plakasız araçlar için kullanılıyor. 28 Mayıs’ta kura çekimi yapılan “ZU” serisiyle birlikte “ZV” ve “ZY” serilerine de geçildi. Yetkililer, bu serilerin de kısa sürede dolmasının beklendiğini aktardı. “ZT” serisi T izinli araçlara, “ZZ” serisi ise zorunlu ziyaretçiler için ayrılmış durumda.

Milyonlarca Araç Sahibi İçin Yeni Dönem: Artık Plakalar Böyle Olacak - Resim : 1

ÖZEL PLAKALAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yeni sistemle birlikte özel plaka talepleri de açık artırma yöntemiyle karşılanmaya başlandı. Trafik Dairesi tarafından yürütülen satışlarda, “001” numaralı plaka 24 bin TL başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıktı ve tam 250 bin TL’ye satıldı. Bu rakam, vatandaşların yeni plaka sistemine olan ilgisini gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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