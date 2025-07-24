Otomotiv Devi Piyasaya Bayrak Açtı: Fiyatlar 345 Bin Lira Birden Düştü
Türkiye otomobil pazarında vergi yüklerinin arttığı bir dönemde, Japon otomotiv devi Toyota’dan tüketiciyi sevindiren büyük bir kampanya geldi. Markanın SUV segmentindeki güçlü oyuncusu Corolla Cross modeli için tam 345 bin TL’lik indirim açıklandı.
Klasik sedan Corolla'nın SUV versiyonu olarak yollara çıkan Corolla Cross, Türkiye’deki sürücülerden büyük ilgi gördü. Şehir içi konforunu SUV dayanıklılığıyla birleştiren model, Toyota'nın hibrit teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Markanın resmi internet sitesinde yayınlanan kampanyaya göre, araç şu anda 2 milyon 420 bin TL yerine 2 milyon 75 bin TL’den satışa sunuluyor.
TOYOTA'NIN İNDİRİM LİSTESİ
Toyota yalnızca Corolla Cross değil, diğer popüler modellerinde de çeşitli indirimlere imza attı. Markanın Türkiye distribütörü tarafından yayımlanan güncel fiyat listesine göre bazı modellerin yeni fiyatları şöyle:
Yaris: 1.695.000 TL
Yaris Cross: 1.929.000 TL
Corolla Hatchback: 1.965.000 TL
Corolla Sedan: 1.735.000 TL
Corolla Cross: 2.075.000 TL
C-HR: 2.166.000 TL
RAV4: 3.990.000 TL
Land Cruiser Prado: 9.750.000 TL
Hilux: 2.114.000 TL
Kaynak: Haber Merkezi