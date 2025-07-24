Otomotiv Devi Piyasaya Bayrak Açtı: Fiyatlar 345 Bin Lira Birden Düştü

Türkiye otomobil pazarında vergi yüklerinin arttığı bir dönemde, Japon otomotiv devi Toyota’dan tüketiciyi sevindiren büyük bir kampanya geldi. Markanın SUV segmentindeki güçlü oyuncusu Corolla Cross modeli için tam 345 bin TL’lik indirim açıklandı.

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Otomotiv Devi Piyasaya Bayrak Açtı: Fiyatlar 345 Bin Lira Birden Düştü
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Klasik sedan Corolla'nın SUV versiyonu olarak yollara çıkan Corolla Cross, Türkiye’deki sürücülerden büyük ilgi gördü. Şehir içi konforunu SUV dayanıklılığıyla birleştiren model, Toyota'nın hibrit teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Markanın resmi internet sitesinde yayınlanan kampanyaya göre, araç şu anda 2 milyon 420 bin TL yerine 2 milyon 75 bin TL’den satışa sunuluyor.

Otomotiv Devi Piyasaya Bayrak Açtı: Fiyatlar 345 Bin Lira Birden Düştü - Resim : 1

TOYOTA'NIN İNDİRİM LİSTESİ

Toyota yalnızca Corolla Cross değil, diğer popüler modellerinde de çeşitli indirimlere imza attı. Markanın Türkiye distribütörü tarafından yayımlanan güncel fiyat listesine göre bazı modellerin yeni fiyatları şöyle:

Yaris: 1.695.000 TL

Yaris Cross: 1.929.000 TL

Corolla Hatchback: 1.965.000 TL

Corolla Sedan: 1.735.000 TL

Corolla Cross: 2.075.000 TL

Otomotiv Devi Piyasaya Bayrak Açtı: Fiyatlar 345 Bin Lira Birden Düştü - Resim : 2

C-HR: 2.166.000 TL

RAV4: 3.990.000 TL

Land Cruiser Prado: 9.750.000 TL

Hilux: 2.114.000 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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