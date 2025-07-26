Akaryakıtta Son Durum Ne? İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları

Akaryakıt fiyatları 26 Temmuz 2025’te sabit kaldı! Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik yok.

Akaryakıtta Son Durum Ne? İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, stabil seyrini koruyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Enerji sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dün LPG fiyatlarına yapılan 48 kuruşluk zammın ardından bugün fiyatlarda yeni bir değişiklik yapılmadı.

Vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarının sabit kalmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirirken, sektör temsilcileri Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketliliğin fiyatlar üzerindeki etkisini yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde uluslararası piyasalardaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının seyrini belirlemeye devam edecek.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 51,27 TL
  • Motorin: 53,61 TL
  • LPG: 26,48 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 51,12 TL
  • Motorin: 54,49 TL
  • LPG: 25,88 TL

Ankara

  • Benzin: 51,96 TL
  • Motorin: 54,49 TL
  • LPG: 26,38 TL

İzmir

  • Benzin: 52,29 TL
  • Motorin: 54,83 TL
  • LPG: 26,33 TL
Akaryakıt Devi 300 İstasyonunu Birden SattıAkaryakıt Devi 300 İstasyonunu Birden SattıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt
Sadece ÖTV ile Kalmadı... Bir Gecede Yüzde 222 Vergi Zammı Bir Gecede Yüzde 222 Vergi Zammı
Otomotiv Devi 60 Yıllık Fabrikasının Kepenklerini İndiriyor: 20 Bin Kişi İçin Tehlike Çanları Çalıyor Otomotiv Devi 60 Yıllık Fabrikasının Kepenklerini İndiriyor: 20 Bin Kişi İçin Tehlike Çanları
Beyaz Altın Olarak Biliniyor, Ölmüş Orkidelere Bile Can Veriyor! İşte Bahçıvanların Sırrı Beyaz Altın Olarak Biliniyor, Ölmüş Orkidelere Bile Can Veriyor! İşte Bahçıvanların Sırrı
Aşağılık Kompleksine Sahip Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Aşağılık Kompleksine Sahip Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor
MSB Acı Haberi Duyurdu! İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu
Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti! Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti!
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Yine Zirve Yapacak, Pazartesi Yeni Dalga Geliyor Meteoroloji Uyardı: Pazartesi Yeni Dalga Geliyor
Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme! İki İli Tehdit Ediyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Riski Var mı? Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme