Akaryakıtta Son Durum Ne? İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları

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Türkiye’de akaryakıt fiyatları, stabil seyrini koruyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Enerji sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dün LPG fiyatlarına yapılan 48 kuruşluk zammın ardından bugün fiyatlarda yeni bir değişiklik yapılmadı.

Vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarının sabit kalmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirirken, sektör temsilcileri Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketliliğin fiyatlar üzerindeki etkisini yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde uluslararası piyasalardaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının seyrini belirlemeye devam edecek.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,27 TL

Motorin: 53,61 TL

LPG: 26,48 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,12 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 51,96 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 26,38 TL

İzmir

Benzin: 52,29 TL

Motorin: 54,83 TL

LPG: 26,33 TL

Kaynak: Haber Merkezi