Tiryakilere Kötü Haber: Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha!

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Sigara tiryakilerine kötü haber bir kez daha geldi. Temmuz başında yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından sigara fiyatlarına peş peşe gelen zamlar devam ediyor. Bu kez zam haberi JTI grubundan geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, JTI grubu sigaralara bir kez daha 5 TL zam geldiğini duyurdu. Yeni fiyatlar 29 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Dündar’ın açıklamasına göre, JTI grubundaki en ucuz sigara 85 TL’ye, en pahalı ürün ise 100 TL’ye yükseldi. Böylece sadece temmuz ayı içinde aynı markaya ikinci kez zam gelmiş oldu.

ÖTV ETKİSİ

Sigara fiyatlarındaki artışın arkasında, TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte devreye giren ÖTV artışı yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yılın ilk yarısında yurtiçi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) yaşanan artış doğrultusunda, tütün mamullerine uygulanan ÖTV oranını yüzde 15,71 artırmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi