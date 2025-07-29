Güvenli Liman Geriliyor: Gram Altın 4.323 TL’ye Düştü

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ABD ve AB arasında imzalanan ticaret anlaşmasının ardından, Çin’le yapılan 'gümrük ateşkesi'nin 3 ay uzatılacağı yönündeki beklentiler piyasada yankı buldu. Bu gelişmeler, yatırımcıların 'güvenli liman' arayışını zayıflattı. Dolar endeksindeki yükseliş ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki güçlü seyrin de etkisiyle, ons altın 3.301 dolarla son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Sabah saatlerinde ons altın 3.310 dolar civarında denge arayışını sürdürürken, iç piyasada gram altın 4.323 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altının alım-satım aralığı 4.305 - 4.355 TL bandında seyrederken, çeyrek altın 7.128 TL seviyesinden satılıyor.

ALTINA TALEP DÜŞTÜ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in, Stockholm’de gerçekleştireceği görüşme öncesi, Çin medyasında yer alan haberler üç aylık gümrük uzatması beklentisini güçlendirdi. Ticaret ilişkilerindeki bu pozitif hava, doların değer kazanmasını sağlarken, altına olan talebi sınırlıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 1 yükselerek 98,66 seviyesinden kapanırken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 4,40 civarında güçlü seyrini sürdürüyor. Bu ortamda yatırımcıların dolara yönelmesi, altın fiyatlarını baskılıyor.

Bugün başlayan ve yarın sonuçlanacak FED toplantısından faiz indirimi beklenmiyor. Eylüle kadar yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentisi de altını aşağı yönlü etkileyen bir başka unsur olarak öne çıkıyor. FED Başkanı Powell’ın faiz politikası konusunda Başkan Trump’ın eleştirilerine maruz kalması da dikkat çekiyor. Analistlere göre, ons altında 3.300 dolar psikolojik destek olarak öne çıkarken, 3.285-3.250 dolar bandı teknik destek bölgesi olarak izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.370 dolar seviyesinin güçlü bir direnç olduğu ve bu seviye aşılmadan fiyatların yatay bir seyirde kalabileceği belirtiliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

29 Temmuz güncel altın fiyatları:

Gram altın 4.323,97 TL

Çeyrek altın 7.128,00 TL

Yarım altın 14.256,00 TL

Tam altın 28.292,61 TL

Gremse altın TL

Kaynak: Haber Merkezi