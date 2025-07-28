Çeyrek Altın, Yarım Altın, Gram Altın... Yeni Evlenecekler Dikkat! Yılların Kuyumcusu Büyük Oyunu Açıkladı

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da hız kazandı. Düğünlerde çiftlere hediye edilen altınlar ise zaman zaman hayal kırıklığına neden olabiliyor. Hatay’da uzun yıllardır sarraflık yapan Ahmet Güney, sahte ya da gramajı düşük altınlar nedeniyle mağduriyet yaşamamak için çiftlere önemli bir uyarıda bulundu.

"ALTINLARA KÜÇÜK YAPIŞTIRICI İŞARETLEYİN"

Sarraf Ahmet Güney, çiftlerin düğün sonrasında kuyumcuya götürdükleri takılar arasında sahte ya da düşük ayarlı altınlarla karşılaştığını belirtti. Bu durumun önüne geçmek için, takılan altınlara küçük etiketlerle isim ya da numara yazılmasını tavsiye eden Güney, "Hediye edilen her takıya, kim tarafından takıldığını belirleyecek küçük yapıştırıcı işaretler koymak, ileride yaşanabilecek sorunları önlemeye yardımcı olur" dedi. ÇEYREK, YARIM, GRAM ALTIN...

Güney, düğünlerde takı tercihinin genellikle katılımcının gelin veya damatla olan yakınlığına ve maddi durumuna göre değiştiğini ifade ederek, "Lüks düğünlerde set, bilezik, marka saat gibi gösterişli hediyeler tercih edilirken, daha mütevazı törenlerde çeyrek, yarım ya da gram altın tercih ediliyor. Yemekli düğünlerde de katılım oranına göre çeyrekten başlayıp iki buçuklu, beşli gibi takı zincirleri oluşabiliyor" diye konuştu.

"BOZDURMA İŞLEMİNİ TAKIYI TAKANIN ADIYLA YAPIN"

Düğün sonrası altın bozdurulurken kimin ne taktığının bilinmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Güney, "Çoğu zaman çiftler takı üzerindeki ismi çıkardıktan sonra bozdurmaya geliyor. Özellikle çeyrek ve gram altınlarda sorunlu ya da düşük ayarlı ürünlerle karşılaşmak mümkün. Eğer her takının kime ait olduğu biliniyorsa, sorun çıktığında ilgili kişiye ulaşmak da kolay olur" dedi.

DÜŞÜK AYARLI ALTINLARA DİKKAT Sarraf Güney, bu yöntemin herkes tarafından benimsenmesinin zor olduğunu kabul ederken, yine de bu uygulamanın çiftleri mağduriyetten koruyabileceğini vurguladı. Güney, "Kimi zaman takıyı alan kişi farkında olmadan ayarı düşük bir ürün alabiliyor. Bu nedenle düğün sahiplerinin bilinçli hareket etmesi büyük önem taşıyor" diyerek çiftleri dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: İHA