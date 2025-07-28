Bakanlık 81 İlde Düğmeye Bastı: Bugün İtibariyle Artık Zorunlu! Yapmayana 105 Bin TL Para Cezası Kesilecek

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda önemli bir uygulamayı bugün itibarıyla zorunlu hale getirdi. Artık market, kasap, manav gibi satış noktaları ile restoran, kafe ve yemekhaneler gibi toplu tüketim alanlarında 81 ilde karekod sistemi kullanmak zorunlu oldu. Tüketiciler bu karekodu "Tarım Cebimde" uygulamasıyla taratarak işletmenin denetim bilgilerine erişebilecek.

YAPMAYAN İŞLETMEYE 105 BİN TL PARA CEZASI KESİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte gıda işletmelerinin, kendilerine özel karekodu oluşturup tüketicinin görebileceği bir alana yerleştirmesi gerekiyor. Bu karekod sayesinde işletmenin kayıt numarası, adı, adresi ve son denetim tarihi mobil cihazlar üzerinden kolaylıkla görülebilecek. Karekoda geçiş yapmayan işletmelere 105 bin TL para cezası kesilecek.

UYGULAMA ÜCRETSİZ VE KOLAY

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yetkilileri, uygulamanın şeffaflık ilkesine dayandığını vurguladı. İşletmelerin karekodu ücretsiz ve başvuruya gerek kalmadan guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinden vergi veya TC kimlik numarası ile oluşturabilecekleri belirtildi. Karekodun oluşturulması için ek bir belgeye ya da bürokratik sürece gerek kalmayacak.

TÜKETİCİLER DE DENETÇİ OLACAK

Sadece denetimlerin şeffaflığını artırmakla kalmayacak olan karekod sistemi, aynı zamanda tüketicileri de sürece aktif olarak dahil edecek. Tüketiciler, karekodu okuttuktan sonra herhangi bir uyumsuzluk tespit ederlerse "Alo 174 Gıda Hattını" arayarak şikayet edebilecek.

BAKANLIK TEK TEK TESPİT EDECEK

Yeni sistemin uygulanmaması halinde işletmelere idari para cezası kesilecek. Bakanlık, hem rutin denetimlerle hem de şikayetler doğrultusunda bu işletmeleri tek tek belirleyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, gıda güvenliğinin sağlanması açısından bu uygulamanın büyük önem taşıdığını belirterek vatandaşlardan "Tarım Cebimde" mobil uygulamasını aktif kullanmalarını ve denetim sürecine katkı sunmaları gerektiğini vurguladı.