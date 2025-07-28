Türkiye'nin Teknoloji Devi İflasın Eşiğinde: Yılların Markasında Kriz Derinleşti

Mali krize giren Türkiye'nin teknoloji devi BT Sanal Market Teknoloji konkordato talep etti. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet verirken, 14 Ekim'de yapılacak duruşmada konkordatonun kesinleşip kesinleşmeyeceğine karar verilecek.

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Türkiye'nin Teknoloji Devi İflasın Eşiğinde: Yılların Markasında Kriz Derinleşti
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Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarından BT Sanal Market Teknoloji, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 3 aylık geçici mühlet tanıyarak konkordato sürecini resmen başlattı. Şirketin mali yapısını değerlendirmek ve borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla 3 kişilik komiser heyeti görevlendirildi. Kritik duruşma ise 14 Ekim 2025 tarihinde yapılacak.

Türkiye'nin Teknoloji Devi İflasın Eşiğinde: Yılların Markasında Kriz Derinleşti - Resim : 1

EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETLERDEN BİRİYDİ

2023 yılında Bilişim 500 listesinde 65. sırada yer alan BT Sanal Market Teknoloji, sektörün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak dikkat çekmişti. Ancak yaşadığı mali sorunlar nedeniyle, şirketin hakim ortağı Görkem Gedikoğlu ile birlikte konkordato başvurusunda bulunuldu. Mahkeme bu başvuruya olumlu yanıt vererek 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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