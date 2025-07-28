Rekor Üstüne Rekor Kırmıştı! Altın Haftaya Düşüşle Başladı

ABD ve Avrupa Birliği’nin ticaret anlaşması, yatırımcılarda risk iştahını artırarak altın fiyatlarını düşürdü. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran gram altın 4.352 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 7.164 liradan satılıyor.

Rekor Üstüne Rekor Kırmıştı! Altın Haftaya Düşüşle Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile Avrupa Birliği arasında 1 Ağustos öncesinde varılan ticaret anlaşmasının ardından yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi, altın fiyatlarını düşüşe geçirdi. Spot altın, yüzde 0,1 değer kaybederek 3340 dolar/ons seviyesine gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri de benzer şekilde 3331 dolara indi. Bu düşüşle birlikte spot altın 17 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

Rekor Üstüne Rekor Kırmıştı! Altın Haftaya Düşüşle Başladı - Resim : 1

Pazar günü imzalanan anlaşma, küresel ticaretin yaklaşık üçte birini kapsayan iki büyük ekonomik gücü daha derin bir ticaret savaşından uzaklaştırmış oldu. Analistler, transatlantik ticaret gerilimlerinin yumuşamasının yatırımcılarda güven yarattığını ve bunun da güvenli liman olan altına olan talebi azalttığını ifade ediyor.

Aynı zamanda Avrupa para birimleri ve ABD borsa vadeli işlemleri yukarı yönlü hareket etti. Bu gelişme, yatırımcıların daha fazla risk almaya yöneldiğini ve altın gibi güvenli varlıklardan uzaklaştığını gösteriyor.

Gözler şimdi ABD ve Çinli yetkililerin Stockholm’de gerçekleştireceği toplantıya çevrilmiş durumda. Tarafların uzun süredir süregelen ekonomik anlaşmazlıkları ele alması ve daha yüksek tarifeleri önleyecek yeni adımlar atması bekleniyor.

Rekor Üstüne Rekor Kırmıştı! Altın Haftaya Düşüşle Başladı - Resim : 2

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın yeni güne 4.352 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4.335 lira, en yüksek ise 4.362 lira seviyeleri görüldü. Şu sıralarda gram altın 4.355 liradan işlem görüyor.

28 Temmuz güncel altın fiyatları:

Çeyrek altın 7.164,00 TL
Yarım altın 14.329,00 TL
Cumhuriyet altını 28.526,00 TL
Gremse altın 71.496,57 TL
ONS altın 3.339,67 dolar

Yatırımcılar Şokta! Altında Yeni Rekor Beklenirken Sert Düşüş GeldiYatırımcılar Şokta! Altında Yeni Rekor Beklenirken Sert Düşüş GeldiEkonomi

Yatırımcıyı Güldüren Hafta; En Çok O KazandırdıYatırımcıyı Güldüren Hafta; En Çok O KazandırdıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın fiyatları Gram Altın
Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor
Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı
Emekliler Hem Maaş Alıp Hem Çalışabilir mi? İşte Yasal Detaylar... Emekliler Hem Maaş Alıp Hem Çalışabilir mi? İşte Yasal Detaylar...
Aylar Süren Gümrük Gerilimi Sona Erdi! ABD ve AB'den Tarihi Anlaşma 'Şimdiye Kadarki En Büyüğü' Aylar Süren Gümrük Gerilimi Sona Erdi! ABD ve AB'den Tarihi Anlaşma 'Şimdiye Kadarki En Büyüğü'
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Vekil Olay Yerinden Aktardı! Bursa'daki Yangında Korkunç Sabotaj İddiası: 'Benzin Dökülerek Ateşlendi' Bursa'daki Yangında Korkunç Sabotaj İddiası: 'Benzin Dökülerek Ateşlendi'
Ünlü İngiliz Komedyen İstanbul’da Gözaltına Alındı, 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor Ünlü İngiliz Komedyen İstanbul’da Gözaltına Alındı
Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Sıcaklıklar Artıyor; Sağanak, Fırtına ve Toz Taşınımı Geliyor Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Sıcaklıklar Artıyor; Sağanak, Fırtına ve Toz Taşınımı Geliyor
Aylar Süren Gümrük Gerilimi Sona Erdi! ABD ve AB'den Tarihi Anlaşma 'Şimdiye Kadarki En Büyüğü' Aylar Süren Gümrük Gerilimi Sona Erdi! ABD ve AB'den Tarihi Anlaşma 'Şimdiye Kadarki En Büyüğü'
Almanya’da Tren Faciası! Raydan Çıkarak Devrildi: 3 Ölü, Onlarca Yaralı Almanya’da Tren Faciası! Raydan Çıkarak Devrildi: 3 Ölü, Onlarca Yaralı