Rekor Üstüne Rekor Kırmıştı! Altın Haftaya Düşüşle Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile Avrupa Birliği arasında 1 Ağustos öncesinde varılan ticaret anlaşmasının ardından yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi, altın fiyatlarını düşüşe geçirdi. Spot altın, yüzde 0,1 değer kaybederek 3340 dolar/ons seviyesine gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri de benzer şekilde 3331 dolara indi. Bu düşüşle birlikte spot altın 17 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

Pazar günü imzalanan anlaşma, küresel ticaretin yaklaşık üçte birini kapsayan iki büyük ekonomik gücü daha derin bir ticaret savaşından uzaklaştırmış oldu. Analistler, transatlantik ticaret gerilimlerinin yumuşamasının yatırımcılarda güven yarattığını ve bunun da güvenli liman olan altına olan talebi azalttığını ifade ediyor.

Aynı zamanda Avrupa para birimleri ve ABD borsa vadeli işlemleri yukarı yönlü hareket etti. Bu gelişme, yatırımcıların daha fazla risk almaya yöneldiğini ve altın gibi güvenli varlıklardan uzaklaştığını gösteriyor.

Gözler şimdi ABD ve Çinli yetkililerin Stockholm’de gerçekleştireceği toplantıya çevrilmiş durumda. Tarafların uzun süredir süregelen ekonomik anlaşmazlıkları ele alması ve daha yüksek tarifeleri önleyecek yeni adımlar atması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın yeni güne 4.352 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4.335 lira, en yüksek ise 4.362 lira seviyeleri görüldü. Şu sıralarda gram altın 4.355 liradan işlem görüyor.

28 Temmuz güncel altın fiyatları:

Çeyrek altın 7.164,00 TL

Yarım altın 14.329,00 TL

Cumhuriyet altını 28.526,00 TL

Gremse altın 71.496,57 TL

ONS altın 3.339,67 dolar

Kaynak: Haber Merkezi