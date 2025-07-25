Yatırımcılar Şokta! Altında Yeni Rekor Beklenirken Sert Düşüş Geldi

Gram altın 25 Temmuz 2025 sabahına 4.380 TL seviyesinden başladı. Haftanın ortasında 4.470 TL ile rekor kıran gram fiyatı, ons altındaki küresel gelişmelerle birlikte geriledi. ABD’nin ticaret anlaşmaları piyasaları yeniden şekillendiriyor.

Yatırımcılar Şokta! Altında Yeni Rekor Beklenirken Sert Düşüş Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatlarında bu hafta oynaklık öne çıkarken, yatırımcılar rekor seviyelerden gelen düzeltme hareketini yakından izliyor. Gram altın 25 Temmuz 2025 Cuma sabahına 4.380 TL seviyesinden başlarken, hafta ortasında görülen 4.470 TL’lik tarihi zirvenin ardından yaklaşık %2’lik bir geri çekilme yaşandı.

Yatırımcılar Şokta! Altında Yeni Rekor Beklenirken Sert Düşüş Geldi - Resim : 1

Uluslararası piyasalarda ons altın, hafta başında 3.439 dolara kadar yükselse de, ABD’nin Japonya ile %15 oranında gümrük tarifesi anlaşmasına varması ve benzer bir adımı Avrupa Birliği ile atabileceği beklentisi ile değer kaybetti. Dünkü işlemlerde 3.351 dolara kadar gerileyen ons, bugün 3.360 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın sabah saatlerinde 4.355 TL’den alınırken, satış fiyatı 4.405 TL seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise 7.200 TL’den satılıyor.

Yatırımcılar Şokta! Altında Yeni Rekor Beklenirken Sert Düşüş Geldi - Resim : 2

Yılın ikinci yarısında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında son günlerdeki dalgalanma, yatırımcılara “kar realizasyonu” ve “temkinli izleme” uyarılarını beraberinde getiriyor. Piyasalar şimdi Hindistan ve Güney Kore gibi diğer büyük ekonomilerle yapılacak ticaret görüşmelerini takip ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

25 Temmuz güncel altın fiyatları:

Gram altın 4.379,98 TL
Çeyrek altın 7.201,00 TL
Yarım altın 14.403,00 TL
Tam altın 28.642,32 TL
Cumhuriyet altını 28.674,00 TL
ONS altın 3.361,20 dolar

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Piyasalarda Son Durum! Altın, Euro, Dolar Fiyatları Düştü mü Yükseldi mi?Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Piyasalarda Son Durum! Altın, Euro, Dolar Fiyatları Düştü mü Yükseldi mi?Ekonomi

Altında Rekorun Ardından Sert Düşüş! ONS Altın Kritik EşikteAltında Rekorun Ardından Sert Düşüş! ONS Altın Kritik EşikteEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Altın fiyatları
Otomotivde Yeni Vergi Dönemi: Uzmanı Açıkladı! ÖTV Krizi Kapıda Otomotivde Yeni Vergi Dönemi: Uzmanı Açıkladı! ÖTV Krizi Kapıda
Aşağılık Kompleksine Sahip Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Aşağılık Kompleksine Sahip Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat: Merkez Bankası'ndan Yeni Faiz Kararı Merkez Bankası'ndan Yeni Faiz Kararı
Sık Sık Strese Giren Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Sık Sık Strese Giren Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat: Merkez Bankası'ndan Yeni Faiz Kararı Merkez Bankası'ndan Yeni Faiz Kararı
Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Sıcaklık Uyarısı! Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Sıcaklık Uyarısı
Diyarbakır’da Petrol Sondaj Kuyusunda Patlama! 2'si Ağır, 7 Yaralı Diyarbakır’da Petrol Sondaj Kuyusunda Patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Minguzzi' Talimatı: Yasa Değişikliği Sinyali... Yaş Sınırı Değişecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Minguzzi' Talimatı