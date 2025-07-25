Yatırımcılar Şokta! Altında Yeni Rekor Beklenirken Sert Düşüş Geldi

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Altın fiyatlarında bu hafta oynaklık öne çıkarken, yatırımcılar rekor seviyelerden gelen düzeltme hareketini yakından izliyor. Gram altın 25 Temmuz 2025 Cuma sabahına 4.380 TL seviyesinden başlarken, hafta ortasında görülen 4.470 TL’lik tarihi zirvenin ardından yaklaşık %2’lik bir geri çekilme yaşandı.

Uluslararası piyasalarda ons altın, hafta başında 3.439 dolara kadar yükselse de, ABD’nin Japonya ile %15 oranında gümrük tarifesi anlaşmasına varması ve benzer bir adımı Avrupa Birliği ile atabileceği beklentisi ile değer kaybetti. Dünkü işlemlerde 3.351 dolara kadar gerileyen ons, bugün 3.360 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın sabah saatlerinde 4.355 TL’den alınırken, satış fiyatı 4.405 TL seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise 7.200 TL’den satılıyor.

Yılın ikinci yarısında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında son günlerdeki dalgalanma, yatırımcılara “kar realizasyonu” ve “temkinli izleme” uyarılarını beraberinde getiriyor. Piyasalar şimdi Hindistan ve Güney Kore gibi diğer büyük ekonomilerle yapılacak ticaret görüşmelerini takip ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

25 Temmuz güncel altın fiyatları:

Gram altın 4.379,98 TL

Çeyrek altın 7.201,00 TL

Yarım altın 14.403,00 TL

Tam altın 28.642,32 TL

Cumhuriyet altını 28.674,00 TL

ONS altın 3.361,20 dolar

Kaynak: Haber Merkezi