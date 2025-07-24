Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Piyasalarda Son Durum! Altın, Euro, Dolar Fiyatları Düştü mü Yükseldi mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekti. Aylar sonra yaşanan faiz indirimi sonrasında gözler piyasalara çevrildi. Altın, dolar, euroda faiz kararı sonrasında değişim yaşandı mı? İşte faiz kararı sonrasında piyasalarda son durum…

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

Merkez Bankası’nın faizi indirerek yüzde 43’e çekmesinin ardından sabah saatlerinde yukarı yönlü hareket eden ve güne 40,4800 liradan başlayan dolar 40,4805 liraya yükseldi.

ALTINDA DÜŞÜŞ

47,70 TL seviyelerinde işlem gören euro ise 47,7316 liraya yükseldi. Merkez Bankası'nın 3 puanlık faiz indirimi sonrasında gram altın fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

Güne 4.393 TL ile başlayan gram altın faiz kararı sonrasında 4.380,80 liraya düştü. Rekor seviyeyi gören gram altın, sabah saatlerinde ONS fiyatındaki düşüşle birlikte 4400 TL’nin altına gerilemişti. Gram altın 4.393 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 7.220 TL'den satışa sunulmuştu. Ticaret gerilimlerinin azalması güvenli liman olan altına olan talebi düşürmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi