Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Piyasalarda Son Durum! Altın, Euro, Dolar Fiyatları Düştü mü Yükseldi mi?

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından gözler altın, dolar ve euro fiyatlarına çevrildi. Merkez Bankası'nın 3 puanlık faiz indirimi sonrasında para piyasalarında ve borsada hareketlilik yaşandı. Kararın ardından dolar ve euroda yükseliş gözlemlendi. Borsa da karara yükseliş ile tepki verirken gram altın fiyatlarında ise düşüş eğilimi vardı.

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Piyasalarda Son Durum! Altın, Euro, Dolar Fiyatları Düştü mü Yükseldi mi?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekti. Aylar sonra yaşanan faiz indirimi sonrasında gözler piyasalara çevrildi. Altın, dolar, euroda faiz kararı sonrasında değişim yaşandı mı? İşte faiz kararı sonrasında piyasalarda son durum…

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Piyasalarda Son Durum! Altın, Euro, Dolar Fiyatları Düştü mü Yükseldi mi? - Resim : 1

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

Merkez Bankası’nın faizi indirerek yüzde 43’e çekmesinin ardından sabah saatlerinde yukarı yönlü hareket eden ve güne 40,4800 liradan başlayan dolar 40,4805 liraya yükseldi.

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Piyasalarda Son Durum! Altın, Euro, Dolar Fiyatları Düştü mü Yükseldi mi? - Resim : 2

ALTINDA DÜŞÜŞ

47,70 TL seviyelerinde işlem gören euro ise 47,7316 liraya yükseldi. Merkez Bankası'nın 3 puanlık faiz indirimi sonrasında gram altın fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Piyasalarda Son Durum! Altın, Euro, Dolar Fiyatları Düştü mü Yükseldi mi? - Resim : 3

Güne 4.393 TL ile başlayan gram altın faiz kararı sonrasında 4.380,80 liraya düştü. Rekor seviyeyi gören gram altın, sabah saatlerinde ONS fiyatındaki düşüşle birlikte 4400 TL’nin altına gerilemişti. Gram altın 4.393 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 7.220 TL'den satışa sunulmuştu. Ticaret gerilimlerinin azalması güvenli liman olan altına olan talebi düşürmüştü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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