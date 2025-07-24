Aylar Sonra Bir İlk! Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanarak bu ayki faiz kararını görüştü. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda Kurul'un, politika faizinin yüzde 43'e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Kurulun, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdiği bildirildi.

'DEZENFLASYONU DESTEKLEYECEK'

Enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında yatay seyrettiği ifade edilirken, "Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eş güdümü bu sürece katkı sağlayacaktır" denildi.

Duyuruda, Kurul'un politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceği aktarıldı. Adımların büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirileceğinin altı çizildi.

'MAKROİHTİYATİ ADIMLARLA DESTEKLENECEK'

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı belirtilirken, "Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır" ifadelerine yer verildi.

MART AYINDAN BERİ BİR İLK

Merkez Bankası en son mart ayında faiz indirimine gitmişti. Politika faizi 6 Mart tarihinde yüzde 45'ten yüzde 42,5'a indirilmişti. Ancak TCBM nisan ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermişti. Böylece nisan ayından bu yana ilk kez faiz indirilmiş oldu.

Kaynak: AA