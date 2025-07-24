Bakanlık Duyurdu: Pazar Gününe Kadar Çalışma Saatleri Değişti

KKTC’de kavurucu sıcaklara karşı önlem alındı. 24-27 Temmuz tarihleri arasında 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmak yasaklandı. İşverenler çalışma saatlerini bu kurala göre ayarlayacak.

Bakanlık Duyurdu: Pazar Gününe Kadar Çalışma Saatleri Değişti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), aşırı sıcaklara karşı önlem aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hava sıcaklıklarının insan sağlığı üzerindeki riskleri nedeniyle açık alanda çalışmaya kısıtlama getirdiğini duyurdu. Meteoroloji Dairesi'nin güncel tahminlerini dikkate alan Bakanlık, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında kritik bir karara imza attı.

DIŞARIDA ÇALIŞMA 12.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA YASAKLANDI

Yapılan açıklamaya göre, 24 Temmuz Perşembe ile 27 Temmuz Pazar günleri arasında öğle saatlerinde, yani 12.00 ile 16.00 arasında dışarıda sürekli çalışmak yasaklandı. Bu karar, başta inşaat ve tarım olmak üzere birçok sektörü doğrudan etkiliyor.

Bakanlık Duyurdu: Pazar Gününe Kadar Çalışma Saatleri Değişti - Resim : 1

ÇALIŞMA SAATLERİNİ İŞVEREN BELİRLEYECEK

Bakanlık, yasak kapsamında işverenlerin belirlenen saat aralığına uymak şartıyla çalışma düzenlerini kendilerinin belirleyebileceğini ifade etti. Açıklamada, “Erken çalışma saatlerinde, inşaat sahasına hazır beton, malzeme veya iş makinesi sevkiyatı yapılabilecek” denildi.

SICAKLIK 44 DERECEYİ GÖRECEK

Bakanlık Duyurdu: Pazar Gününe Kadar Çalışma Saatleri Değişti - Resim : 2

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre, 22-28 Temmuz tarihleri arasında iç bölgelerde sıcaklıkların 41 ila 44 dereceye, sahil kesimlerinde ise 34 ila 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıkların özellikle açık havada çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturduğuna dikkat çekildi.

Yetkililer, vatandaşları güneşin en dik geldiği saatlerde açık alanlarda bulunmamaları konusunda uyardı. Alınan bu kararla, sıcak çarpması ve benzeri sağlık sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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