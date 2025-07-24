Gözler Merkez Bankası'nın Faiz Kararında: İşte Ekonomistlerin Beklentisi

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Ekonomik kriz piyasalar üzerindeki baskısını artırırken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kaybederek 10.591,98 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışın yüzde 0,36 üstünde 12.257,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 yükselişle 40,4456'dan bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 40,4420'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 puanın destek, 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

MERKEZ'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen toplantıda, politika faizi yüzde 46'da sabit tutulmuştu.

AVRUPA'DA İNDİRİME ARA BEKLENTİSİ

Avrupa borsaları, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret konusunda anlaşmaya yakın olduğu ve AB'den ithalata yüzde 15 tarife uygulayacağına dair haberlerle pozitif bir seyir izledi. Avrupa'da ECB'nin faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. ECB'nin temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine ara vermesi beklenirken, bankanın bir sonraki faiz indirimini eylül ya da aralık ayındaki toplantılarında yapacağı üzerinde duruluyor.

Analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından yatırımcıların Bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ip ucu arayacağını dile getirerek, ABD ile AB arasındaki görüşmelerden çıkacak sonuçların da ECB'nin yol haritasında etkili olacağını söyledi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,37 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,33 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Kaynak: AA