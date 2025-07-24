Döviz Dalgalanıyor! Dolar ve Euro Tırmanışta

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Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem iç hem de dış piyasaları etkilemeye devam ederken, vatandaşlar yakından takip ediyor. Kur hareketliliği bugün de sürerken, yatırımcılar ve iş dünyası başta olmak üzere pek çok kişi dolar ve eurodaki son gelişmeleri dikkatle izliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünkü efektif döviz kuru verilerini açıkladı. Buna göre dolar, alışta 40,3400 TL, satışta ise 40,5017 TL seviyesinde yer aldı. Önceki gün açıklanan kurlar ise alış için 40,3073 TL, satış için 40,4689 TL olarak belirlenmişti.

İŞTE GÜNÜN İLK RAKAMLARI

Uluslararası piyasalarda ise dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1725, sterlin/dolar paritesi 1,3556 ve dolar/yen paritesi 146,41 seviyelerinde bulunuyordu. Günün ilk saatlerinde dolar/TL kuru alışta 40,4438 TL, satışta ise 40,4883 TL'den işlem görürken, euro/TL kuru ise 47,7021 TL civarında seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi