Sıcaklar Rekor Kırdı: Klimalar Zamlandı, Vantilatörler Yok Satıyor

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Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcaklar, klima satışlarında büyük bir artışa yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre geçtiğimiz hafta Ankara 42, İzmir 44, İstanbul ise 39 dereceyi gördü. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığı temmuz ayında, klima satışları geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 60 oranında arttı.

Ancak yoğun talep, servislerde ciddi bir tıkanıklığa neden oldu. Birçok marka kurulum için en erken 7 ila 10 gün sonrasına randevu verirken, kullanıcılar sosyal medyada gecikmeleri eleştiri yağmuruna tuttu. Bazı servislerin ücretsiz olması gereken montaj hizmeti için ek ücret talep etmesi de tüketicilerin tepkisini çekti. Tüketici dernekleri, firmaların satışları artırmasına rağmen servis ağlarını genişletmemesini en büyük sorun olarak gösterdi. Randevu sürelerinin 15 güne kadar uzadığı belirtilirken, vatandaşların ALO 175 hattı üzerinden şikâyet haklarını kullanabilecekleri hatırlatıldı.

KLİMA FİYATLARI UÇTU

Öte yandan fiyatlar da cep yakıyor. Geçtiğimiz yıl 9 bin lira olan orta sınıf klimalar bu yıl 15 bin liradan başlarken, büyük alanlar için tercih edilen modellerin fiyatı 60 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu artışta döviz kuru, lojistik maliyetleri ve yedek parça giderleri etkili oldu.

Uzmanlar ise kurulumların mutlaka yetkili servis tarafından yapılması gerektiği uyarısında bulunuyor. Standartlara uygun olmayan montajların cihazın ömrünü kısaltabileceği ve yangın gibi riskler oluşturabileceği belirtiliyor.

VANTİLATÖRLER YOK SATIYOR

Klima alamayan ya da servis beklemek istemeyenler ise vantilatöre yöneldi. Son haftalarda mağazalarda vantilatör rafları hızla boşalırken, bazı şehirlerde günlük satışlar yüz adedi geçti. Vatandaşlar, daha ulaşılabilir ve pratik bir alternatifle serinlemeye çalışıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi