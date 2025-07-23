Konut Kredisinde Gözler Merkez Bankası'nda: 1 Milyon TL'nin Geri Ödemesi Düşecek mi?
Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı, konut kredisi çekecek milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Olası bir faiz indirimiyle birlikte, 1 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödeme yükünde ciddi bir düşüş yaşanabileceği beklentisi artıyor. Ev sahibi olma hayali kuranlar, bankaların kredi oranlarında yaşanacak değişim için heyecanla bekliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ev sahibi olmak isteyenlerin umutla beklediği kritik gün geldi çattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararı, konut kredisi oranlarında olası bir düşüş için belirleyici olacak. En düşük konut kredisi faizi şu anda yüzde 2,89 seviyelerinde seyrederken, toplam geri ödeme maliyeti yüzde 260’a kadar çıkıyor. Bu nedenle 1 milyon TL’lik kredi çekecek vatandaşlar, faiz indirimiyle birlikte ödeme yükünün azalmasını umuyor.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTIYOR
TCMB, geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bırakmıştı. Ancak bu ayki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapılabileceğine yönelik beklentiler artmış durumda. Bazı analiz kuruluşları, 300 ila 350 baz puanlık daha güçlü bir indirimin de gündemde olabileceğini öne sürüyor.
Ekonomistler, açıklanacak karar metninde, temmuz ayındaki enflasyon artışının geçici etkenlerden kaynaklandığına vurgu yapılabileceğini, ağustos itibarıyla ise talepteki normalleşme ve baz etkisiyle birlikte enflasyonda düşüş beklentisinin korunabileceğini belirtiyor. Bu mesajlar, Merkez Bankası’nın kademeli faiz indirimlerine devam edebileceğinin sinyali olarak değerlendiriliyor.
EV HAYALİ KURANLAR UMUTLA BEKLİYOR
Merkez Bankası'nın olası faiz indirimi, kredi faiz oranlarını da etkileyebileceği için özellikle konut almak isteyen vatandaşların gündeminde. Şu an bankalar tarafından sunulan konut kredisi oranlarında ciddi bir değişim olmasa da, TCMB’nin atacağı adımlar piyasada dengeleri değiştirebilir. Tüketiciler, faiz oranlarının düşmesi durumunda hem krediye erişimin kolaylaşmasını hem de geri ödeme yükünün azalmasını bekliyor.
1 milyon TL’lik bir kredi için yapılacak ödeme planının, faiz indirimine bağlı olarak nasıl şekilleneceği ise TCMB’nin vereceği karar sonrası netlik kazanacak. Piyasalar kadar vatandaşların da gözü kulağı artık Merkez Bankası’nın açıklamasında.