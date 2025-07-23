Konut Kredisinde Gözler Merkez Bankası'nda: 1 Milyon TL'nin Geri Ödemesi Düşecek mi?

EV HAYALİ KURANLAR UMUTLA BEKLİYOR

Merkez Bankası'nın olası faiz indirimi, kredi faiz oranlarını da etkileyebileceği için özellikle konut almak isteyen vatandaşların gündeminde. Şu an bankalar tarafından sunulan konut kredisi oranlarında ciddi bir değişim olmasa da, TCMB’nin atacağı adımlar piyasada dengeleri değiştirebilir. Tüketiciler, faiz oranlarının düşmesi durumunda hem krediye erişimin kolaylaşmasını hem de geri ödeme yükünün azalmasını bekliyor.

1 milyon TL’lik bir kredi için yapılacak ödeme planının, faiz indirimine bağlı olarak nasıl şekilleneceği ise TCMB’nin vereceği karar sonrası netlik kazanacak. Piyasalar kadar vatandaşların da gözü kulağı artık Merkez Bankası’nın açıklamasında.