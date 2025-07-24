Altında Rekorun Ardından Sert Düşüş! ONS Altın Kritik Eşikte

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Dün rekor seviyeye ulaşan gram altın, ONS fiyatındaki düşüşün etkisiyle bugün 4400 TL’nin altına indi. ONS altın, ticaret gerilimlerinin hafiflemesiyle birlikte yüzde 0,15 kayıpla 3382 dolar seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar, bu düşüşü önceki hızlı yükselişin ardından yaşanan geçici bir düzeltme olarak değerlendiriyor.

Altın fiyatlarındaki düşüşün arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya ile yaptığı gümrük vergilerini azaltan ticaret anlaşması ve Avrupa Birliği ile devam eden benzer görüşmeler yer alıyor. Bu gelişmeler, küresel risk algısını iyileştirerek güvenli liman talebini azalttı. ABD dolar endeksinin son iki haftanın en düşük seviyesine gerilemesi, altını dolar dışındaki yatırımcılar için daha cazip hale getirse de fiyatlar üzerindeki baskıyı kaldıramadı.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYE

Teknik analizlere göre, ONS altında 3356 dolar seviyesi kritik destek noktası. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 3321 dolara kadar bir düşüş yaşanabileceği belirtiliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3401 ve 3422 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların gözü, gelecek hafta açıklanacak olan Fed faiz kararı ile birlikte, ABD işsizlik verileri ve Avrupa Merkez Bankası’nın bugünkü faiz kararında olacak.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

24 Temmuz güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.393,67 TL

Çeyrek altın 7.220,00 TL

Yarım altın 14.439,00 TL

Tam altın 28.996,61 TL

Cumhuriyet altını 28.746,00 TL

ONS altın 3.382,00 dolar

Kaynak: Haber Merkezi