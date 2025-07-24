Altında Rekorun Ardından Sert Düşüş! ONS Altın Kritik Eşikte

Rekor seviyeyi gören gram altın, ONS fiyatındaki düşüşle birlikte 4400 TL’nin altına geriledi. Ticaret gerilimlerinin azalması güvenli liman olan altına olan talebi düşürdü. Gram altın 4.393 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 7.220 TL'den satılıyor.

Son Güncelleme:
Altında Rekorun Ardından Sert Düşüş! ONS Altın Kritik Eşikte
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dün rekor seviyeye ulaşan gram altın, ONS fiyatındaki düşüşün etkisiyle bugün 4400 TL’nin altına indi. ONS altın, ticaret gerilimlerinin hafiflemesiyle birlikte yüzde 0,15 kayıpla 3382 dolar seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar, bu düşüşü önceki hızlı yükselişin ardından yaşanan geçici bir düzeltme olarak değerlendiriyor.

Altında Rekorun Ardından Sert Düşüş! ONS Altın Kritik Eşikte - Resim : 1

Altın fiyatlarındaki düşüşün arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya ile yaptığı gümrük vergilerini azaltan ticaret anlaşması ve Avrupa Birliği ile devam eden benzer görüşmeler yer alıyor. Bu gelişmeler, küresel risk algısını iyileştirerek güvenli liman talebini azalttı. ABD dolar endeksinin son iki haftanın en düşük seviyesine gerilemesi, altını dolar dışındaki yatırımcılar için daha cazip hale getirse de fiyatlar üzerindeki baskıyı kaldıramadı.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYE

Teknik analizlere göre, ONS altında 3356 dolar seviyesi kritik destek noktası. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 3321 dolara kadar bir düşüş yaşanabileceği belirtiliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3401 ve 3422 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların gözü, gelecek hafta açıklanacak olan Fed faiz kararı ile birlikte, ABD işsizlik verileri ve Avrupa Merkez Bankası’nın bugünkü faiz kararında olacak.

Altında Rekorun Ardından Sert Düşüş! ONS Altın Kritik Eşikte - Resim : 2

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

24 Temmuz güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.393,67 TL
Çeyrek altın 7.220,00 TL
Yarım altın 14.439,00 TL
Tam altın 28.996,61 TL
Cumhuriyet altını 28.746,00 TL
ONS altın 3.382,00 dolar

Döviz Dalgalanıyor! Dolar ve Euro TırmanıştaDöviz Dalgalanıyor! Dolar ve Euro TırmanıştaEkonomi

İslam Memiş: Altın O Tarihte Düşecekİslam Memiş: Altın O Tarihte DüşecekEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın
Son Güncelleme:
Döviz Dalgalanıyor! Dolar ve Euro Tırmanışta Döviz Dalgalanıyor! Dolar ve Euro Tırmanışta
Otobüs Koltuklarındaki Desenlerin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı: Gerçek Bambaşkaymış Otobüs Koltuklarındaki Desenlerin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı: Gerçek Bambaşkaymış
22 Temmuz’da Hangi Burç Şans Yıldızının Etkisi Altında? 22 Temmuz’da Hangi Burç Şans Yıldızının Etkisi Altında?
Sıcaklar Rekor Kırdı: Klimalar Zamlandı, Vantilatörler Yok Satıyor Sıcaklar Rekor Kırdı: Klimalar Zamlandı, Vantilatörler Yok Satıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Ekonomist Nazlı Sarp'ın Şüpheli Ölümü: Evinde Cansız Bedeni Bulundu Ünlü Ekonomist Nazlı Sarp'ın Şüpheli Ölümü: Evinde Cansız Bedeni Bulundu
Chikungunya Virüsü Alarmı! Avrupa'ya Yayıldı, Türkiye de Risk Altında Chikungunya Alarmı! Türkiye de Risk Altında
ÖTV Düzenlemesi Resmî Gazete’de Yayımlandı: Lüks Araçlara Zam, Elektrikli Araçlara Teşvik ÖTV Düzenlemesi Resmî Gazete’de Yayımlandı: Lüks Araçlara Zam, Elektrikli Araçlara Teşvik
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Türkiye Yanıyor: Sıcaklıklar Rekor Seviyelere Ulaşacak Türkiye Yanıyor: Sıcaklıklar Rekor Seviyelere Ulaşacak
Eskişehir'deki Faciada Ölen İşçinin Yürek Burkan Hikayesi: Yeni Evlendi, Göreve Başladı, Yangında Hayatını Kaybetti! Eskişehir'deki Faciada Ölen İşçinin Yürek Burkan Hikayesi