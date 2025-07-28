28 Temmuz 2025 Akaryakıt Fiyatları! İşte Güncel Rakamlar...

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, 28 Temmuz 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.

28 Temmuz 2025 Akaryakıt Fiyatları! İşte Güncel Rakamlar...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki değişimler ve ÖTV gibi vergi düzenlemelerine bağlı olarak sık sık gündeme geliyor. Ancak 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Fiyatlar, önceki günlerle aynı seviyede sabit kaldı.

Son dönemde döviz kurlarındaki yükseliş ve Temmuz ayı başında yapılan ÖTV güncellemeleri, akaryakıt fiyatlarında artışlara neden olmuştu. Özellikle motorin fiyatları bazı şehirlerde 55 TL’yi aşarken, LPG fiyatlarına en son 25 Temmuz’da 42 kuruş, 24 Temmuz’da ise 45 kuruşluk zam yapılmıştı. Buna rağmen, 28 Temmuz’da akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmaması, sürücüler ve taşımacılık sektörü için kısa süreli bir rahatlama sağladı.

Brent petrol fiyatlarının 68,43 dolar civarında seyrettiği ve dolar/TL kurunun 40 TL’nin üzerinde işlem gördüğü belirtiliyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki arz-talep dengesizlikleri ve döviz kurlarındaki olası ani yükselişlerin, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyabileceğini ifade ediyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları, şehir ve ilçeler arasında küçük farklılıklar gösteriyor.

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 51.33 TL
  • Motorin: 53.67 TL
  • LPG: 26.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 51.18 TL
  • Motorin: 53.55 TL
  • LPG: 25.88 TL

Ankara

  • Benzin: 52.02 TL
  • Motorin: 54.55 TL
  • LPG: 26.40 TL

İzmir

  • Benzin: 52.36 TL
  • Motorin: 54.90 TL
  • LPG: 26.33 TL
Akaryakıtta Son Durum Ne? İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG FiyatlarıAkaryakıtta Son Durum Ne? İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG FiyatlarıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt Benzin Motorin
Türkiye'nin Teknoloji Devi İflasın Eşiğinde: Yılların Markasında Kriz Derinleşti Türkiye'nin Teknoloji Devi İflasın Eşiğinde: Yılların Markasında Kriz Derinleşti
Yaz Aylarının Doğal Antidepresanı Olarak Biliniyor: Vücudu ve Zihni Baştan Ayağa Yeniliyor! Yaz Aylarının Doğal Antidepresanı Olarak Biliniyor: Vücudu ve Zihni Baştan Ayağa Yeniliyor!
Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Birden Tersine Döndü Dolar ve Euroda Dengeler Değişti
Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar... İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar...
CHP'li Vekil Olay Yerinden Aktardı! Bursa'daki Yangında Korkunç Sabotaj İddiası: 'Benzin Dökülerek Ateşlendi' Bursa'daki Yangında Korkunç Sabotaj İddiası: 'Benzin Dökülerek Ateşlendi'
Türkiye'nin Teknoloji Devi İflasın Eşiğinde: Yılların Markasında Kriz Derinleşti Türkiye'nin Teknoloji Devi İflasın Eşiğinde: Yılların Markasında Kriz Derinleşti
Ünlü İngiliz Komedyen İstanbul’da Gözaltına Alındı, 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor Ünlü İngiliz Komedyen İstanbul’da Gözaltına Alındı
Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor