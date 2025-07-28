28 Temmuz 2025 Akaryakıt Fiyatları! İşte Güncel Rakamlar...

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Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki değişimler ve ÖTV gibi vergi düzenlemelerine bağlı olarak sık sık gündeme geliyor. Ancak 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Fiyatlar, önceki günlerle aynı seviyede sabit kaldı.

Son dönemde döviz kurlarındaki yükseliş ve Temmuz ayı başında yapılan ÖTV güncellemeleri, akaryakıt fiyatlarında artışlara neden olmuştu. Özellikle motorin fiyatları bazı şehirlerde 55 TL’yi aşarken, LPG fiyatlarına en son 25 Temmuz’da 42 kuruş, 24 Temmuz’da ise 45 kuruşluk zam yapılmıştı. Buna rağmen, 28 Temmuz’da akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmaması, sürücüler ve taşımacılık sektörü için kısa süreli bir rahatlama sağladı.

Brent petrol fiyatlarının 68,43 dolar civarında seyrettiği ve dolar/TL kurunun 40 TL’nin üzerinde işlem gördüğü belirtiliyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki arz-talep dengesizlikleri ve döviz kurlarındaki olası ani yükselişlerin, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyabileceğini ifade ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları, şehir ve ilçeler arasında küçük farklılıklar gösteriyor.

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51.33 TL

Motorin: 53.67 TL

LPG: 26.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51.18 TL

Motorin: 53.55 TL

LPG: 25.88 TL

Ankara

Benzin: 52.02 TL

Motorin: 54.55 TL

LPG: 26.40 TL

İzmir

Benzin: 52.36 TL

Motorin: 54.90 TL

LPG: 26.33 TL

Kaynak: Haber Merkezi