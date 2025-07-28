Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Birden Tersine Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süredir Türk Lirası'nın tarihi değer kaybıyla ciddi artış gösteren döviz kurunda, yeni haftada dengeler değişti. Bugün, önceki kapanışına göre yükselişte görünen dolar ve euroda yeniden düşüş eğilimi başladı.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

28 Temmuz Pazartesi günü İstanbul serbest piyasada 40,5520 liradan alınan dolar, 40,5540 liradan satılıyor. 47,6560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,6580 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 40,5510, euronun satış fiyatı ise 47,5770 lira olmuştu.

Kaynak: AA