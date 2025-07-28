Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Birden Tersine Döndü

Haftanın ilk iş gününe yükseliş ivmesiyle başlayan dolar ve euroda birden düşüş eğilimi başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 40,5540 liradan, euro 47,6580 liradan açılış yaptı.

Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Birden Tersine Döndü
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Uzun süredir Türk Lirası'nın tarihi değer kaybıyla ciddi artış gösteren döviz kurunda, yeni haftada dengeler değişti. Bugün, önceki kapanışına göre yükselişte görünen dolar ve euroda yeniden düşüş eğilimi başladı.

Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Birden Tersine Döndü - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR?

28 Temmuz Pazartesi günü İstanbul serbest piyasada 40,5520 liradan alınan dolar, 40,5540 liradan satılıyor. 47,6560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,6580 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 40,5510, euronun satış fiyatı ise 47,5770 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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