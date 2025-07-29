Ne Altın, Ne Dolar, Ne Borsa, Ne Arsa: Son 1 Ayda Atağa Kalktı, Yüzde 52 Birden Yükseldi! Yatırımın Yeni Şampiyonu Oldu

Kripto para piyasalarında dikkatler bu kez Ethereum’a çevrildi. Bitcoin’in tarihi zirvelerinin ardından Ethereum, 2025 yılına damgasını vuran bir çıkış yakalayarak yatırımcıların yeni gözdesi oldu. Dün 3.940 dolara kadar çıkan Ethereum, son bir ayda yüzde 52 oranında değer kazandı. Aynı dönemde Bitcoin’deki artış ise yüzde 10’u aşamadı.

ABD’Lİ ETF’LERDEN ETHEREUM’A DEV YATIRIM

Ethereum’un yükselişine paralel olarak ABD merkezli ETF’ler aracılığıyla ciddi bir para akışı yaşandı. 1-28 Temmuz tarihleri arasında Ethereum’a yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Bu süreçte özellikle BlackRock’ın 24 Haziran’da piyasaya sunduğu Ethereum ETF’i, en yüksek yatırım alan fon olarak öne çıktı.