Ne Altın, Ne Dolar, Ne Borsa, Ne Arsa: Son 1 Ayda Atağa Kalktı, Yüzde 52 Birden Yükseldi! Yatırımın Yeni Şampiyonu Oldu
Ethereum yükselişe geçti, altını, doları, borsayı, arsayı hepsini solladı! Son 1 ayda yüzde 52 değer kazanan Ethereum, yatırımcıların da ilgisiyle 2025’in en yüksek seviyesini test ederek yatırımın yeni şampiyonu oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kripto para piyasalarında dikkatler bu kez Ethereum’a çevrildi. Bitcoin’in tarihi zirvelerinin ardından Ethereum, 2025 yılına damgasını vuran bir çıkış yakalayarak yatırımcıların yeni gözdesi oldu. Dün 3.940 dolara kadar çıkan Ethereum, son bir ayda yüzde 52 oranında değer kazandı. Aynı dönemde Bitcoin’deki artış ise yüzde 10’u aşamadı.
ABD’Lİ ETF’LERDEN ETHEREUM’A DEV YATIRIM
Ethereum’un yükselişine paralel olarak ABD merkezli ETF’ler aracılığıyla ciddi bir para akışı yaşandı. 1-28 Temmuz tarihleri arasında Ethereum’a yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Bu süreçte özellikle BlackRock’ın 24 Haziran’da piyasaya sunduğu Ethereum ETF’i, en yüksek yatırım alan fon olarak öne çıktı.
BITCOIN YÜKSELİŞTE GERİDE KALDI
Bitcoin, temmuz ayına 107.200 dolardan başlarken ay sonunda 118.350 dolar seviyelerine kadar çıktı. Bu da yaklaşık yüzde 10,4’lük bir artış anlamına geliyor. Ancak bu oran, Ethereum’un aynı dönemde kaydettiği yüzde 52’lik sıçramanın oldukça gerisinde kaldı. Bitcoin, temmuz ayı içinde 123.235 dolarla da tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.
YATIRIMCILARDAN ETHEREUM’A YOĞUN İLGİ
Ethereum’a olan kurumsal ilgi de dikkat çekici boyutlara ulaştı. ABD borsasında işlem gören Sharplink şirketi, bilançosuna 360 binden fazla Ethereum eklediğini duyurdu. Bu varlıkların toplam değeri ise 1,3 milyar dolara ulaştı.
Öte yandan, PayPal ve Palantir’in kurucusu Peter Thiel’in yatırım yaptığı BitMine Immersion Technologies de 100 binden fazla Ethereum ile en büyük kurumsal yatırımcılar arasında yer alıyor.
ETF VERİLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
The Block'un verilerine göre, Bitcoin ETF’lerinin toplam piyasa değeri 160 milyar doları aşarken, Ethereum ETF’leri de 18 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.
Ethereum, Kasım 2021’de gördüğü 4.865 dolarlık rekor seviyeye bir adım daha yaklaşırken, piyasadaki hareketlilik yatırımcıların beklentilerini yeniden şekillendiriyor.