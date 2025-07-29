Dünya Markalarına Üretim Yapıyordu: 30 Yıllık Türk Tekstil Devi İflasın Eşiğinde

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Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin aldığı karara göre, Boy-Bo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., BKB Turizm A.Ş., Ekim Otelcilik A.Ş., Embo Turizm A.Ş. ve Sevbo Tekstil A.Ş. ile şirket ortakları Emir Osman Bozkurt, Hülya Bozkurt, Osman Bozkurt ve Sevgi Bozkurt için üç aylık geçici mühlet süreci başlatıldı.

Mahkeme ayrıca konkordato sürecini yönetmek üzere üç kişilik geçici komiser heyeti atadı. Bu süreçte, şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için yasal koruma sağlanmış olacak.

KRİTİK DURUŞMA EKİM AYINDA

Boy-Bo Grubu’nun konkordato talebine ilişkin nihai kararın verileceği duruşmanın 23 Ekim 2025 tarihinde yapılması planlanıyor. Bu tarihe kadar şirketin mali durumu detaylı olarak değerlendirilecek ve sunulacak iyileştirme planı doğrultusunda konkordato sürecinin devam edip etmeyeceği belirlenecek.

DÜNYA MARKALARINA ÜRETİM YAPIYOR

1995 yılında kurulan ve İstanbul Esenyurt’ta üretim faaliyetlerini sürdüren Boy-Bo Grubu, tekstil sektöründe örme, boya ve konfeksiyon alanlarında hizmet veriyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Boy-Bo, aralarında Benetton, Armani, Diesel, Zara, Mango, H&M, Gap, Tommy Hilfiger, Reebok ve LC Waikiki gibi dünya çapında tanınan markalarla iş birliği yapıyor.

YERLİ SANAYİDE ENDİŞE BÜYÜYOR

Son dönemde ekonomik dalgalanmalar nedeniyle artan konkordato başvuruları, özellikle üretim ve ihracat odaklı sektörlerde endişe yaratıyor. Boy-Bo Grubu’nun konkordato kararı, tekstil sektöründe faaliyet gösteren diğer firmaların mali yapılarının da dikkatle incelenmesini gündeme getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi