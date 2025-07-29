Dünya Markalarına Üretim Yapıyordu: 30 Yıllık Türk Tekstil Devi İflasın Eşiğinde

Türkiye'nin önde gelen tekstil ve turizm şirketlerinden Boy-Bo Grubu, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirket bünyesindeki beş firma ile dört şirket ortağı hakkında geçici mühlet kararı verildi.

Dünya Markalarına Üretim Yapıyordu: 30 Yıllık Türk Tekstil Devi İflasın Eşiğinde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin aldığı karara göre, Boy-Bo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., BKB Turizm A.Ş., Ekim Otelcilik A.Ş., Embo Turizm A.Ş. ve Sevbo Tekstil A.Ş. ile şirket ortakları Emir Osman Bozkurt, Hülya Bozkurt, Osman Bozkurt ve Sevgi Bozkurt için üç aylık geçici mühlet süreci başlatıldı.

Mahkeme ayrıca konkordato sürecini yönetmek üzere üç kişilik geçici komiser heyeti atadı. Bu süreçte, şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için yasal koruma sağlanmış olacak.

Dünya Markalarına Üretim Yapıyordu: 30 Yıllık Türk Tekstil Devi İflasın Eşiğinde - Resim : 1

KRİTİK DURUŞMA EKİM AYINDA

Boy-Bo Grubu’nun konkordato talebine ilişkin nihai kararın verileceği duruşmanın 23 Ekim 2025 tarihinde yapılması planlanıyor. Bu tarihe kadar şirketin mali durumu detaylı olarak değerlendirilecek ve sunulacak iyileştirme planı doğrultusunda konkordato sürecinin devam edip etmeyeceği belirlenecek.

DÜNYA MARKALARINA ÜRETİM YAPIYOR

1995 yılında kurulan ve İstanbul Esenyurt’ta üretim faaliyetlerini sürdüren Boy-Bo Grubu, tekstil sektöründe örme, boya ve konfeksiyon alanlarında hizmet veriyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Boy-Bo, aralarında Benetton, Armani, Diesel, Zara, Mango, H&M, Gap, Tommy Hilfiger, Reebok ve LC Waikiki gibi dünya çapında tanınan markalarla iş birliği yapıyor.

Dünya Markalarına Üretim Yapıyordu: 30 Yıllık Türk Tekstil Devi İflasın Eşiğinde - Resim : 2

YERLİ SANAYİDE ENDİŞE BÜYÜYOR

Son dönemde ekonomik dalgalanmalar nedeniyle artan konkordato başvuruları, özellikle üretim ve ihracat odaklı sektörlerde endişe yaratıyor. Boy-Bo Grubu’nun konkordato kararı, tekstil sektöründe faaliyet gösteren diğer firmaların mali yapılarının da dikkatle incelenmesini gündeme getirdi.

29 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Sezgilerinize Güvenin, Büyük Fırsatlar Kapınızda29 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Sezgilerinize Güvenin, Büyük Fırsatlar KapınızdaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İflas Konkordato
Astrolog Uyardı: Asla Evlenilmeyecek Erkekler İşte Bu 3 Burçtan Çıkıyor Astrolog Uyardı: Asla Evlenilmeyecek Erkekler İşte Bu 3 Burçtan Çıkıyor
Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor
Borsa İstanbul Duyurdu: Gayrimenkul Sertifikalarında Yeni Düzenleme Borsa İstanbul'dan Gayrimenkul Sertifikası Kararı
Araç Sahipleri İçin 2 Gün Süre Verildi: Bu Parayı Ödemeyen Sürücülere Para Cezası Kesilecek Araç Sahipleri İçin 2 Gün Süre Verildi: Bu Parayı Ödemeyen Sürücülere Para Cezası Kesilecek
ÇOK OKUNANLAR
Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke! Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke!
AYM’den Emsal ByLock Kararı: Adil Yargılanma Başvurusu Reddedildi AYM’den Emsal ByLock Kararı: Adil Yargılanma Başvurusu Reddedildi
Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da Uğurcan Çakır Monaco'da
Galatasaray'da Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti
Meteoroloji Tarih Verdi! Ferahlayacağız... Bunaltıcı Sıcaklara Sağanak Molası Bunaltıcı Sıcaklara Sağanak Molası