Manisa'da Feci Kaza! Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Manisa'da Feci Kaza! Sürücü Hayatını Kaybetti
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İbrahim Gümüşay idaresindeki 35 VCP 57 plakalı otomobil, Salihli-Gölmarmara kara yolu Alaşehir Çayı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Gümüşay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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