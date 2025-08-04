Malatya’da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

Malatya’da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takiple yürütülen 3 farklı operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlar kapsamında 9 şüpheliye ait 4 iş yeri, 3 araç ve 11 ikamette arama yapıldı.

Aramalar sonucunda, 9 bin 824 adet sentetik ecza hap, çok sayıda metamfetamin maddesi, 8 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ekiplerce yürütülen operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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