Malatya’da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takiple yürütülen 3 farklı operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlar kapsamında 9 şüpheliye ait 4 iş yeri, 3 araç ve 11 ikamette arama yapıldı.
Aramalar sonucunda, 9 bin 824 adet sentetik ecza hap, çok sayıda metamfetamin maddesi, 8 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Ekiplerce yürütülen operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA