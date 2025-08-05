Gölet Faciası: İki Çocuk Boğularak Öldü

Afyonkarahisar’da serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren 11 yaşındaki iki çocuk, boğularak yaşamını yitirdi. Çocukların cansız bedenleri AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Gölet Faciası: İki Çocuk Boğularak Öldü
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Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde acı bir olay meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 11 yaşlarındaki A.A.K. ve M.E.Ö., serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete girdi. Bir süre sonra çocukların gözden kaybolduğunu gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gölet Faciası: İki Çocuk Boğularak Öldü - Resim : 1

15 DAKİKALIK ÇALIŞMAYLA BULUNDU

Bölgeye gelen AFAD ekipleri yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından çocukların cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından iki çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hastanede işlemleri tamamlanan iki çocuğun cenazesi daha sonra ailelerine teslim edildi. Yaylabağı beldesindeki mezarlığa getirilen iki çocuğun cenazesi, burada kılınan namazın ardından defnedildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İHA

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