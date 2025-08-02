TEİAŞ’ta 109 Milyonluk Tadilatta Skandal İddia! Resmi Tatilde Gizlice Yapıldı, 3 Bin 500 Kişinin Canı Tehlikede

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Nefes gazetesinden Merve Şişman’ın haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) Ankara Bahçelievler’deki genel merkez binasında, 3 bin 500 çalışanın hayatını riske atacak bir işlem yapıldı.

3 DUVAR YIKILDI

İddiaya göre, resmi tatilde 13 Temmuz Pazar günü, mesai saatleri dışında bodrum kattaki havalandırma boşluklarına ulaşmak için, binanın deprem ve yük direncini sağlayan üç taşıyıcı perde duvarı yetkililerin onayıyla kırıldı.

RESMİ ONAY ALINMADI

Bir TEİAŞ çalışanı, 21 katlı binada yürütülen tadilat kapsamında yapılan bu işlemin resmi kurum onayı alınmadan, tamamen usulsüzce yapıldığını ifade etti.

TEİAŞ yetkililerinin, işleme karşı çıkan projeyi yürüten yüklenici firmaya “Başka çaremiz yok” diyerek duvarların kesilmesi için ısrarcı olduğu ve skandal işleme onay verdiği ileri sürüldü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YOK

20 Haziran 2025’te imzalanan 109 milyon TL bedelli “çatı revizyonu, pis su ve yağmur giderlerin bakımı” sözleşmesiyle yürütülen çalışmalar sırasında patlak veren skandala ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan ise bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Nefes gazetesi