Çeşme’de Başladı, Şimdi İzmir Geneline Yayılıyor! 6 Ağustos’tan İtibaren Her Gece Sular Kesilecek

Su kaynaklarındaki ciddi azalma ve kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kalan Çeşme’nin ardından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) harekete geçti. 6 Ağustos'tan itibaren kent genelinde saat 23.00 ile saat 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı açıklandı.

Son Güncelleme:
Çeşme’de Başladı, Şimdi İzmir Geneline Yayılıyor! 6 Ağustos’tan İtibaren Her Gece Sular Kesilecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Çeşme ilçesinde uygulanan su kesintisinin ardından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu'ndan kritik bir açıklama geldi.

Yeni bir su yönetim planını devreye alan İZSU, 6 Ağustos’tan itibaren her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında belirli bölgelerde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurdu.

Çeşme’de Başladı, Şimdi İzmir Geneline Yayılıyor! 6 Ağustos’tan İtibaren Her Gece Sular Kesilecek - Resim : 1

İZMİR ALARMDA

Çeşme ilçesinde başlatılan zorunlu su kesintilerinin ardından, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirler il geneline yayılmaya başlandı.

Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgeler, ilerleyen günlerde resmî duyurular ve kitle iletişim araçları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Çeşme’de Başladı, Şimdi İzmir Geneline Yayılıyor! 6 Ağustos’tan İtibaren Her Gece Sular Kesilecek - Resim : 2

KRİTİK SEVİYELERİ GÖRDÜ

Çeşme’de yaşanan su krizinin ardından toplanan İZSU Su Kurulu’nun yaptığı değerlendirmeye göre şu sonuçlara ulaşıldı:

  • Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi kritik düzeye geriledi
  • Gördes Barajı’ndan su temini tamamen durdu
  • Yer altı su kaynaklarında ise kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı yaşanıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
İzmir Çeşme
Son Güncelleme:
2 Ağustos 2025 Günlük Burç Yorumları: Ailenize ve Sevdiklerinize Özellikle Zaman Ayırın 2 Ağustos 2025 Günlük Burç Yorumları: Ailenize ve Sevdiklerinize Özellikle Zaman Ayırın
Bakan Yerlikaya Duyurdu: 14 İlde IŞİD Operasyonu! 26 Kişi Yakalandı 14 İlde IŞİD Operasyonunda 26 Gözaltı
Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar
Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor
ÇOK OKUNANLAR
Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu
Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi
Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı
Meteoroloji 'Müjde'yi Verdi: Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor
Yine ABD Yine Silahlı Saldırı! Bara Kurşun Yağdırdılar: 4 Ölü Barda Kurşun Yağmuru