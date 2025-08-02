Çeşme’de Başladı, Şimdi İzmir Geneline Yayılıyor! 6 Ağustos’tan İtibaren Her Gece Sular Kesilecek

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İzmir’in Çeşme ilçesinde uygulanan su kesintisinin ardından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu'ndan kritik bir açıklama geldi.

Yeni bir su yönetim planını devreye alan İZSU, 6 Ağustos’tan itibaren her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında belirli bölgelerde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurdu.

İZMİR ALARMDA

Çeşme ilçesinde başlatılan zorunlu su kesintilerinin ardından, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirler il geneline yayılmaya başlandı.

Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgeler, ilerleyen günlerde resmî duyurular ve kitle iletişim araçları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

KRİTİK SEVİYELERİ GÖRDÜ

Çeşme’de yaşanan su krizinin ardından toplanan İZSU Su Kurulu’nun yaptığı değerlendirmeye göre şu sonuçlara ulaşıldı:

Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi kritik düzeye geriledi

Gördes Barajı’ndan su temini tamamen durdu

Yer altı su kaynaklarında ise kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı yaşanıyor.

Kaynak: DHA