Türkiye’den Kutup Bölgelerinde Flaş Hamle! Koordinasyon Kurulu Kuruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, Türkiye’nin kutup bölgelerindeki stratejik etkinliğini artırmak amacıyla böyle bir kurulun hayata geçirildiği duyuruldu. Genelgede, kutup bölgelerinin jeopolitik, ekonomik ve çevresel açıdan öneminin giderek yükseldiği ve buralardaki buzulların erimesinin küresel iklim değişikliği, deniz seviyeleri, doğal denge, enerji kaynakları ve ticaret yolları üzerinde doğrudan etkileri olduğu belirtildi.

Türkiye’nin 2053 vizyonu doğrultusunda bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliğin esas alındığına işaret edilen metinde, Ulusal Kutup Bilim Stratejisi (2023-2035) hedefleriyle paralel olarak, ülkenin kutup bölgelerindeki uluslararası konumunun güçlendirilmesinin kritik olduğu vurgulandı.

7 BAKANLIK DESTEK VERİYOR

Kurul, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarından ilgili bakan yardımcıları ile TÜBİTAK Başkanı ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü’nün katılımıyla oluşturuldu.

KURUL YILDA EN AZ BİR KEZ TOPLANACAK

Kurul en az yılda bir kez toplanacak, ancak gerek duyulduğunda başkanın çağrısıyla olağanüstü toplantılar düzenlenebilecek. Ayrıca, alt komisyonlar ve çalışma grupları da kurulabilecek.

Sekreterya görevleri TÜBİTAK tarafından yürütülecek olan kurulun toplantılarına üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri de davet edilme imkânına sahip olacak. Kurulun aldığı kararların uygulanmasında ilgili tüm kurum ve kuruluşların iş birliği yapması bekleniyor.

Kaynak: ANKA