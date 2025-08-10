Ahmet Minguzzi’nin Yakın Arkadaşı Efe Hayatını Kaybetti: Yasemin Minguzzi’den Yürek Yakan Paylaşım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün saat 18.30 civarında Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi’nde yaşandı. Ailesiyle birlikte denize giren 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, bir anda şiddetlenen dalgaların arasında kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. Olay yerine yönlendirilen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren yoğun aramaların ardından Efe, su yüzeyinde fark edildi.

Efe Erdem Sevinç

KURTARILMAYA ÇALIŞILDI AMA...

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan Efe, UMKE görevlilerinin desteğiyle ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, genç çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haberi duyan ailesi sinir krizi geçirirken, gözyaşları sel oldu. Efe Erdem Sevinç’in naaşı, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ailenin Karasu’ya Ferizli ilçesinden geldikleri belirtildi. Yaşanan olayla ilgili başlatılan adli soruşturma ise devam ediyor.

Mattia Ahmet Minguzzi

AHMET MİNGUZZİ DETAYI

Hayatını kaybeden Efe Erdem Sevinç’in, Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi ile yakın arkadaş olduğu öğrenildi. Anne Yasemin Minguzzi, acı haberi aldıktan sonra sosyal medya hesabından, "Oğlum Efe, Ahmet'in yanına mı gitti sen? Yandım oğlum yandım." paylaşımında bulundu.

Yasemin Minguzzi'nin paylaşımı

