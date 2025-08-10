Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasının avukatı Rezan Epözdemir, rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım iddiasıyla evinde gözaltına alındı.
Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve son olarak Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davalarında mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen avukat Rezan Epözdemir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.
Rezan Epözdemir, rüşvet, vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım iddiasıyla evinde gözaltına alındı. Epözdemir'in ev ve iş yerinde bulunan dijital materyallere el konulurken sabah saatlerinde Londra'ya gitmeyi planladığı öğrenildi.
