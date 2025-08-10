Bir Orman Yangını da Denizli Honaz'da

Denizli'nin Honaz ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bir Orman Yangını da Denizli Honaz'da
Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.45'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 10 arazöz, iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı ve 78 personel sevk edildi.

Korkutan alevlere müdahale başladı.

Kaynak: AA

