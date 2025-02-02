Beşik Gibi Sallanıyor! Naci Görür'den O Bölgedeki Vatandaşlara Uyarı

Son dönemde depremlerin arttığı Ege Denizi'nde bugün peş peşe birçok sarsıntı kaydedildi. Sabah saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelen Ege Denizi'nde, öğleden sonra da 4.7, 4.2 ve 4.1 büyüklüğünde üç şiddetli sarsıntı daha yaşandı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgede endişe yaratan depremlere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak vatandaşlara "dikkatli olma" çağrısı yaptı.

'BAHSETMİŞTİM, BUGÜN GİTTİKÇE ARTTI'

Naci Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nın kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum" dedi.

Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum. Sevgiyle — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 2, 2025

Kaynak: Haber Merkezi