Sarı Serum Ölüm Kokteyline Döndü, Uzmanı Uyardı: Evde Rus Ruleti Oynamak Gibi

Doktor reçetesine gerek duymadan hazırlanabilen "sarı serum" can almaya devam ediyor. Uzmanı, halk arasında "atom" olarak da bilinen sarı seruma karşı kritik uyarılarda bulundu. Uzman isim, "Evde Rus ruleti oynamak istiyorsanız bu tür ilaçları kendinize uygulattırabilirsiniz" dedi.

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Sarı Serum Ölüm Kokteyline Döndü, Uzmanı Uyardı: Evde Rus Ruleti Oynamak Gibi

Halk arasında "atom", "sarı serum" veya "vitamin eklenmiş serum" adlarıyla bilinen serumun yanlış kullanımın şok etkisiyle solunum sistemini aniden durdurarak, can kaybına neden olabileceği bildirildi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Erdal Demirtaş, "sarı serum" ve "atom" olarak bilinen serumların içinde birçok etken maddenin bulunduğunu söyledi.

Sarı Serum Ölüm Kokteyline Döndü, Uzmanı Uyardı: Evde Rus Ruleti Oynamak Gibi - Resim : 1

ŞOKA SEBEP OLUYOR

Bu serumların kullanımına dair son zamanlarda sosyal medyada çok fazla paylaşım yapıldığını bildiren Demirtaş, "Bunlar anafilaktik şoka sebep oluyor. Anafilaktik şok dediğimiz durum ise sarı serumun içindeki herhangi bir etkene karşı dozundan bağımsız, yani çok küçük dozlarda olsa bile vücudun tepki göstermesi sonucu ortaya çıkan dağılımsal şoktur. Bunun sonucunda hasta saniyeler içinde solunum arrestine girip hayatını kaybedebiliyor. Maalesef bunun birkaç örneğini de gördük" diye konuştu.

'HALK ARASINDA DOPİNG OLARAK KULLANILIYOR'

Halk arasında sarı serumun "doping" olarak kullanıldığını aktaran Demirtaş, farklı kullanıcıların serumun içine antibiyotik, ağrı kesici ve B grubu vitaminleri eklediğini, hastanelerde ise endikasyon dahilinde ve bu kadar çok madde karıştırılmadan tedavi amacıyla uygulandığını ifade etti.

Demirtaş, hastane dışında yapılan sarı serum uygulamalarında ortaya çıkabilecek reaksiyonlara doğru müdahale edilemeyeceği tehlikesine işaret ederek, ev ortamında serum uygulayan kişilerin yeterli donanıma sahip olmadığına dikkati çekti.

Sarı Serum Ölüm Kokteyline Döndü, Uzmanı Uyardı: Evde Rus Ruleti Oynamak Gibi - Resim : 2

RUS RULETİ BENZETMESİ

Hastaların "Daha hızlı iyileşirim" beklentisiyle serum talebinde bulunulduğunu belirten Demirtaş, "Evde Rus ruleti oynamak istiyorsanız bu tür ilaçları evinizde kendinize uygulattırabilirsiniz. Ancak zararları çok büyük. Evde böyle bir uygulamayı yaptırmak, hayatımızla oynamak gibi" şeklinde konuştu.

Kendisinin de hasta olduğunu ve elinde her türlü imkan olmasına rağmen normal bir şekilde ilaçlarını kullanmaya devam ettiğini anlatan Demirtaş, "Bir günde iyileşeyim" düşüncesiyle sarı serum tedavisi uygulatmanın tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

Demirtaş, tedavilerin hastanede uygulanmasının önemini vurgulayarak "Bakanlığımızın bütün hastaneleri her türlü imkanı vatandaşımıza sunuyor. Her türlü tedaviyi alabilirler. Hastane ortamı dışında evde bu tür tedavileri yapmayı kesinlikle önermiyorum" dedi.

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Kaynak: AA

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